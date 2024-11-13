殲-35A亮相引台灣｢新威脅｣論？ 國台辦：保護台胞免遭｢台獨｣威脅
撰文：鄭寧
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11月12日，珠海航展開幕，中國第五代國產隱形戰機殲-35A首度公開亮相，本次亮相也意味著殲-35A正式入列中國空軍，加入隱形戰機隊伍。
對於殲-35A的公開亮相，台灣有輿論認為這將對台灣構成「新威脅」，對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，這對於廣大台胞而言是堅實、巨大的保護，以免於「台獨」分裂和外來干涉威脅。
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11月13日上午，國台辦舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，第十五屆中國國際航空航天博覽會於11月12日至17日在珠海舉行，來自47個國家和地區1022家企業參展。航展門票「一票難求」，也吸引了諸多台灣青年和台灣媒體人前往觀展，一起觀賞珠海航展「空、天、海、陸」尖端設備的動態演示。
朱鳳蓮強調，大陸在航空航天及國防領域的創新成果和強大實力，對廣大台灣同胞而言是堅實、巨大的保護，使他們免於「台獨」分裂和外來幹涉的嚴重威脅。
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