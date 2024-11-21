南非再現中國商人綁架案　有家屬曾被勒索600萬人仔

南非接連發生中國商人被綁架案。一名中國籍男子上周三（13日）被綁走，至今下落不明。今年9月底，一名中國籍女子遭綁架，家屬一度被勒索600萬元（人民幣，下同），她其後獲救，事件中有7人落網。



《南方都市報》報道，11月13日，當地警方接報，上午約8時半，戈萬姆貝基大道的一間商店，一名47歲的中國籍男公民正準備開門營業，3名男子上前強行將他塞入一輛白色福特（Ford）車內，之後驅車離去。涉事車輛之後已尋回，但車內無人。案件仍在調查。

（視覺中國）

今年9月30日，一名在南非科克斯塔德的46歲中國籍女商人準備打烊時，她和保安被人強行塞入車內。涉事車輛之後被拋棄，保安在附近下車後，綁匪帶著受害女子離開。

隨後，綁匪致電女商人的家屬並勒索1500萬蘭特（折合約600.9萬元）。經長時間的談判，綁匪獲30.5萬蘭特的贖金（折合約12.2萬元），但未有按約定釋放肉參，反而再次向家屬索要120萬蘭特（折合約48.1萬元）。

南非首都開普敦街頭。（新華社）

經有關部門調查，當地時間11月6日，涉案疑犯相繼落網。截至當地時間11月8日，7名疑犯被捕，年齡介乎21歲至48歲之間。警方表示，被綁架的中國女商人已獲救，後被送往醫院接受檢查。