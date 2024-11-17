2內地高管菲律賓遭撕票　中國人主犯美國被逮或涉其他華人綁架案

兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時遭遇綁架並被撕票的案件有了新進展。據內媒報道，有知情人士表示，綁架案主犯已在美國落網，為中國人，目前已對犯罪事實進行招供，警方還在追查團伙中其他成員。



左圖為夏軻孚，右圖為孫靖。（《菲律賓商報》）

據此前報道，今年6月，兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時，遭遇綁架並被撕票。7月2日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時表示，經核實，遭綁架遇害的人員包括一名中國公民。

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據另一名受害者、美籍華人孫某的朋友出示的證據顯示，孫某是應菲律賓某醫療設備公司的邀請赴菲。孫某助理提供的聊天記錄顯示，此次行程是受一個名叫「李娜」的女性邀請，去菲律賓洽談有關產品分銷的海外業務。

因涉及兩名內地高管在菲律賓遭綁架撕票的案件，台籍女子「李娜」在韓國落網。（ETtoday翻攝《紅星新聞》圖片）

因涉及兩名內地高管在菲律賓遭綁架撕票的案件，台籍女子「李娜」在韓國落網。圖為其護照圖片。（ETtoday翻攝《紅星新聞》圖片）

9月22日，團夥中「李娜」在韓國落網，並將引渡回中國審理。據護照信息顯示，「李娜」護照上顯示的名字叫陳妤瑄，出生地顯示為中國台灣，生於1980年5月17日。

據知情人表示，該案件最近迎來新進展，死者家屬上月從菲律賓警方處得到消息，這起綁架案的主犯已在美國落網。經美國警方審理後了解到，這名主犯為中國人，目前已對犯罪事實進行了招供，警方還在追查團夥中其他成員。知情人還透露，這起案件的團夥可能還涉及其他綁架華人的案件。