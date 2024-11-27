時速600km廣深磁浮何時開建？　官方：暫未明確，技術仍不成熟

廣州、深圳作為粵港澳大灣區兩大核心城市，經貿往來頻繁且擁有龐大的市場需求。有關「廣深磁懸浮什麽時候開始建」的問題近日出現在人民網政府留言板，深圳市發改委回應，「暫未明確開工時間與建設周期」引發關注。



在安徽省合肥市舉行的2023世界製造業大會上，觀眾們正在參觀由中國自主研製的時速600公里高速磁浮交通系統。（中新社）

針對上述問題，深圳市發改委表示，廣深磁懸浮作為規劃預留京廣深戰略通道的一部分，是廣深間設計速度標準最高的通道，由於高速磁懸浮系統制式尚處於探索研究階段，軌道、車輛等技術應用仍不成熟，項目處於前期規劃研究階段，暫未明確開工時間與建設周期。

除了廣深磁懸浮短期無法建設外，對於廣深第二高鐵、廣深中軸城際鐵路等建設問題，深圳市發改委表示，省市政府高度重視雙城間的發展聯動，規劃包括高速磁懸浮、高鐵、城際等多種制式的軌道通道服務廣深間的交通聯繫，同步也在加快廣深第二高鐵、廣深中軸城際等線路的規劃建設，優化提升廣深間的交通出行便捷性。

據《中國經營報》報道，廣、深之間目前已開通3條客運鐵路，包括1條高鐵和2條城際鐵路，分別是廣深港高鐵、廣深鐵路和穗莞深城際。其中，廣深港高鐵從深圳北站至廣州南站，廣深鐵路從深圳站至廣州東站，穗莞深城際從深圳機場站至廣州東站。

圖為位於清遠的粵港澳地區首條磁浮旅遊專線列車。（微博）

雖然近年來，廣深港高鐵和廣深鐵路客流量持續提升，節假日期間常常一票難求，但穗莞深城際因耗時久、車次少且部分站點距離市中心較遠等因素，上座率一直不高。

有接近廣州市政府人士說，「當前廣深之間3條鐵路只有廣深港高鐵時速可以達到350公里/小時，其他兩條線路時速較低。雖然廣深港高鐵速度較快，但在廣深港高鐵規劃階段，為照顧佛山市客流需求，始發廣州南站距離佛山較近，距廣州核心區較遠，這也就導致廣深港高鐵難以滿足廣深兩市中心間的快速聯繫需求。」

在龐大的市場需求之下，在廣深之間建設新通道的呼聲愈發高漲。廣東省和廣深兩市官方各類規劃中，亦多次提及廣深磁懸浮、廣深第二高鐵、廣深中軸城際等線路規劃。不過，有知情人士透露，「由於目前地方政府財政壓力較大，廣深之間不可能同時開建兩條鐵路線路，當前各方對於兩條線路的傾向性不一。」

對於廣深第二高鐵，積極性最高的是途經的東莞市。東莞市2023年2月發布《東莞市軌道交通發展「十四五」規劃》提出，廣深第二高鐵（東莞段）長度47.8公里，總投資191億元人民幣，計劃2024年啟動建設，預計2029年建成。然而，廣深兩地則希望能優先建設可以不依靠鐵路部門、能夠自主營運的廣深中軸城際。

廣州是中國最早探索城際鐵路自主營運的城市。2020年11月30日開通的廣清城際和廣州東環城際均由廣州地鐵集團自主營運。深圳地鐵也將城際鐵路自主營運提上日程。近兩年來，深圳地鐵多次公開提出，將接管和營運穗莞深城際鐵路。

上述接近廣州市政府人士說，廣深第二高鐵建成後，仍需要委託中國國家鐵路集團有限公司營運，在行車安排上無法自主決策。而廣深中軸城際建成後，可以由一方或雙方協商自主營運，更有利於推動大灣區交通一體化。