科技部：將研究形成時速600公里高速磁浮試驗線方案

科技部日前在官網發布《對十四屆全國人大一次會議第2199號建議的答覆》（下稱《答覆》）。《答覆》提到，相關部門將積極支援磁懸浮動力技術基礎研究，鼓勵和支援企業積極牽頭申報建設國家技術創新中心、全國重點實驗室等創新平台，持續做好磁懸浮相關標準研製，進一步加強磁懸浮技術標準化和計量相關工作，支援有條件的地區圍繞磁懸浮產業開展升級集群培育工作。



科技部網站4日消息，指將依託「十四五」國家重點研發計劃積極支持磁懸浮動力技術基礎研究。如在「交通載運裝備與智能交通技術」重點專項，繼續支持高速磁浮交通系統工程化技術與運營系統集成技術攻關，研究形成時速600公里高速磁浮試驗線方案和商業運營成套解決方案，為中國高速磁浮交通發展提供科技支撐。

此外，科技部也持續鼓勵和支援企業積極牽頭申報建設國家技術創新中心、全國重點實驗室等創新平台，充分發揮科技領軍企業在全產業鏈建設布局中的龍頭作用，推動高層次人才、專案、成果、設施平台、資本等創新要素向企業集聚，提高創新整體效率。

《答覆》提到，工業和信息化部將持續做好磁懸浮相關標準研製，指導和支持企業依據《真空技術磁懸浮分子泵》等行業標準做好研發、生產、應用、售後等方面能力建設。

市場監督總局則將進一步加強磁懸浮技術標準化和計量相關工作。根據《全國專業標準化技術委員會管理辦法》相關規定，加強對全國磁懸浮動力技術基礎與應用標準化工作組的業務指導，工作組成立三年後，將按程式組織專家評估，具備條件的推動組建技術委員會。同時，繼續支援磁懸浮技術在計量領域的研究和應用，積極支援磁懸浮產業發展，為磁懸浮技術發展貢獻計量力量。

時速600公里高速磁浮交通系統2021年在青島正式下線（微信@高鐵四方）

《答覆》指稱，工業和信息化部將結合實施先進製造業集群發展專項行動，在增強協同創新能力、壯大優質企業群體、優化產業發展生態、提升集群治理能力等方面進一步探索實踐，推動加快向世界級先進製造業集群邁進。支援有條件的地區圍繞磁懸浮產業開展升級集群培育工作，提升產業集聚集群發展水準。同時，優化首台（套）重大技術裝備保險補償機制，降低新裝備應用風險，以政策為牽引推動磁懸浮動力技術推廣應用。