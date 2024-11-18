無人機外賣口岸航線港人訂單佔半　美團：本港有望科學園率先試行

近來「低空經濟」成為熱門話題，除空中的士外，深圳已在10個商圈開通無人機外賣航線。尤其10月23日，美團在福田口岸開設航線，成為國內首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線。



作為國家戰略要求，全國乃至全球都在搶佔低空經濟市場的當下，今年香港施政報告也提出，成立由財政司副司長任組長的「發展低空經濟工作組」，制訂發展策略和跨部門行動計劃。



日前，《香港01》探訪美團位於龍華區的深圳總部了解目前「無人機外賣」業務進展，同時亦就香港是否能施行無人機外賣等相關問題詢問美團無人機公共事務負責人閆琰。她表示，一直都非常關注港府對於發展低空經濟的政策，目前已於數碼港、科學園進行討論，希望能盡快在這兩個地方進行「無人機外賣」起降。



2017年，美團啟動了無人機配送服務的探索，2021年初，率先在深圳完成了首個面向真實用戶的訂單配送任務。截至2024年9月底，美團無人機已在上海、北京、深圳、廣州等城市開通43條航線，並累計完成訂單超36萬單。即時零售配送服務覆蓋了辦公、社區、景區、市政公園、校園、圖書館等多種場景，可為用戶配送9萬余種商品。

美團無人機外賣實時監控畫面。（香港01 中國組）

美團無人機公共事務負責人閆琰（香港01 中國組）

口岸航線港人訂單佔一半 2.3公斤載重覆蓋Coco Park多數商家

10月23日開通的福田口岸航線，是全國首條口岸區域常態化無人機配送航線，港人也可使用香港手機號碼下單體驗。航線雖開通不足一月，但據閆琰介紹，每日幾十到上百的訂單中，有一半來自於港人用戶，也有台灣用戶。

「大家對於航線還是評價很高的」，閆琰說，香港用戶在沒有到深圳前就可以提前點單，一出口岸就可以直接拿到自己想要的餐品；回港時也可以提前下單，少去了排隊等待的時間，非常便捷。此外，美團無人機外賣可使用香港版微信、支付寶支付，或者用戶可在美團App中添加境外卡付款。

無人機外賣的口岸航線停機坪位於福田Coco Park頂樓，據閆琰介紹，目前Coco Park中的產品只要符合無人機配送的2.3公斤內的載重要求，基本都可以進行配送，「其實基本上日常的產品，然後大家喜歡的一些茶飲點心，這些來配送都是沒有問題的。」

美團無人機外賣下單流程。（微信公眾號＠美團無人機）

美團無人機外賣福田口岸開通航線。（香港01 歐嘉樂 攝）

美團無人機外賣福田口岸開通航線。（香港01 歐嘉樂 攝）

期望數碼港、科學園可率先落地 香港多地形更需無人機外賣

對於香港發展低空經濟，閆琰表示，非常關注港府的相關政策，希望能夠成為首批在能夠獲得批准在香港落地進行無人機運行的企業之一。目前香港已在逐步開放超視距飛行範圍，「我們會考量政府推薦的點位，比如說數碼港科學園，這些是政府比較推薦的首批落地的地區，我們會綜合考慮，來選擇落地的區域。」

閆琰介紹，目前和科學園、數碼港已有初步討論，「他們園方的管理機構非常歡迎我們進去，那麽具體的點位和航線的規劃上，我們現在正在溝通中。」她透露，會第一批申請港府沙盒計劃，最終落地時間，需等港府批覆。

美團無人機公共事務負責人閆琰介紹，無人機外賣可適用於多個場景，難以到達的地方也可配送。（香港01 中國組）

對於無人機外賣在香港的適用度，閆琰表示，香港有山地、跨海等多種地形，部份區域使用地面的配送存在困難，甚至無法送達，但通過無人機就可以送到，「時效又快，然後可以解決一些地面不太容易送達的這種山林湖海的這種地形。」

雖然有可觀的發展前景，但仍有不少質疑聲認為，香港能否發展低空經濟；又是否可以像深圳那樣擁有先進的技術。譬如國慶節的無人機表演中，同樣遇到太陽風暴，香港取消表演，但深圳卻正常起飛。

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無懼香港樓宇密集 未來將逐步推入核心區域

對此，閆琰表示，美團自行研製的無人機，在技術上一開始就是朝著城市人口密集複雜環境設計的，「深圳CBD的核心區域樓宇密集程度並不遜於香港，但我們都可以保證穩定的運行，而且我們已經有航線穩定的運行過一段時間了，所以在技術方面其實是做了這樣的儲備，而且我們也專門為城市場景做了一套解決方案，這是我們覺得有信心可以在香港發展起來的。」

閆琰直言，目前在香港無論是政府監管還是居民接受，都需要過程和時間，當民眾對無人機運行和技術有了一定認知和了解，以及認為無人機外賣能夠提升幸福感時，也許會更好接受。所以在香港的開拓路徑上，美團將從人口稀疏的數碼港等地開始逐步推進到城市核心區域。

位於福田口岸的美團外賣空投箱。（香港01 歐嘉樂 攝）

國慶太陽風暴正常運營 適應97%內地城市自然環境要求

閆琰指，太陽風暴可能會影響到衛星導航的一些定位，影響飛行，但美團無人機的導航系統中還有視覺導航系統，所以的話即使是衛星導航失效受到幹擾的情況下，視覺導航依然可以支撐完整飛行運行，如果發生如十一國慶的情況，不會影響美團無人機的運行，「十一期間，我們在深圳的無人機業務都是正常運行的，沒有收到干擾」。

對於其他天氣情況，閆琰表示，「我們會提前通過氣象，天文台的一些數據支持，提前告知這個地方可能近期會有一個什麽樣的異常的波動，我們自己也會做實時的監控和監看。」據悉，目前美團無人機自主研發的第四代無人機，可在「零下20度至60度」的中雨、中雪、6級風、弱光等環境中穩定飛行，能夠適應97%以上國內城市的自然環境要求。