「周五下班去中國」中國對韓免簽近1月 赴華訂單增75%上海最熱門
撰文：鄭寧
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11月8日起，中國對韓國試行免簽，至2025年12月31日期間，持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。
據韓媒報道，該政策實行以來，韓國赴華旅遊項目訂單暴增，許多年輕人周五下班後，利用週末休息時間，前往中國旅行。有韓國業內人士表示，自11月1日至11月28日，預約中國旅行的訂單環比（與上期相比）增長75%，其中上海訂單暴增178%。
韓媒報道稱，由於免去了簽發簽證的6萬韓幣（約330港幣）成本，過去只是在韓國中老年人群中偏好較高的中國旅行，開始受到年輕人的歡迎。除過去熱門的張家界、長白山外，山東、青島、上海等地正在成為熱門旅遊地區。訂單量增長的同時，中國住宿的預定量也較10月同期增加4.8倍。
此外，對於韓國人來說，語言是旅行中不可避免的障礙，因此業界亦認為，目前韓國赴中國旅遊將會集中在團體旅行套餐上。
韓國業界預測，韓國年輕人的中國遊需求將集中在3天2夜、4天2夜等短途旅行，譬如在周晚上下班後到中國旅行，周日或周一再返回。有韓國業內人士表示，目前這種短期需求已開始有大幅增加的跡象。
隨著免簽政策帶來 的需求增加，韓國Hana Tour也表示將計劃擴大短期旅遊產品，「我們將積極開發新內容，滿足各年齡階段顧客的需求。」
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