國防部長董軍上海會見各國代表團團長　遭外媒造謠受查後首度露面

據中國國防部網站消息，12月5日，國防部長董軍在上海集體會見出席第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會的各國代表團團長。



此前英媒曾報道，中國國防部長董軍正就解放軍高層貪腐案接受調查。中國外交部後續闢謠，稱「只是捕風捉影」。



董軍資料圖片。（中國外交部）

中國國防部網站消息，12月5日，國防部長董軍在上海集體會見出席第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會的各國代表團團長。

這是董軍被外媒點名因涉貪被調查後首度露面，據此前報道，英國《金融時報》引述美國知情人士報道指，中國國防部長董軍因涉貪被調查，不過中國外交部已回應是「捕風捉影」。11月28日，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，英媒有關報道純屬捏造。

圖為董軍2024年6月2日出席新加坡舉行的香格里拉對話。（X@IISS_org）

董軍在會上表示，幾內亞灣是地區國家的共同家園，也是中非加強交流合作，構建海洋命運共同體的重要紐帶。中方願同地區國家軍隊一道，強化命運與共的理念引領，擔當維護安全的共同責任，推進更成體系的海上合作，賡續真誠團結的傳統友誼。希望各方共同努力，將此次研討會達成的共識有效轉化為合作成果，惠及地區人民，積極為新時代全天候中非命運共同體建設作出貢獻。