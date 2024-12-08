國安公布3宗洩密案：境外間諜罪惡之手伸向未成年　兼職誘高中生

除收買國家機密人員外，境外間諜情報機構甚至開始滲透入未成年人群中。國家安全部近日再披露3宗涉及未成年的洩密案例，以兼職為名要求高中生於課餘時間拍攝指定地點影片；以金錢為誘，要求未成年人拍攝軍事地點照片；以公益組織「調研」為名，哄騙未成年人拍攝港口碼頭。



為兼職賺錢，高中生給間諜發展「下線」

小吳是中國沿海地區一名在校高中生。某天，短視頻平台上有位自稱為某公司代辦員的網友主動添加小吳好友，並稱到周邊地區的告示牌拍幾張照片就能賺取辛苦費，若介紹其他人「兼職」還能有介紹費。兩個星期內，小吳先後發展了八名同學從事「兼職」活動，出現了「傳銷式」擴散趨勢。

在形成「兼職小團體」後，涉案學生利用午休、周末等課余時間，騎車前往境外間諜情報機關指定的地點拍照並發送。這些學生的行為已經觸犯相關法律，危害到中國家安全。

某地進行國家安全教育宣傳。（視覺中國）

受金錢誘惑，未成年人頻繁拍攝涉軍內容

未成年人小沈的父親在網上發布找兼職的帖子，被境外間諜情報機關勾連後，因自己身體原因不能從事兼職活動，便安排輟學在家的小沈與境外間諜情報機關人員聯繫。

小沈受金錢誘惑，頻繁按境外間諜情報機關人員指使前往軍事演習地區拍照，還主動拍攝沿路的軍車、軍事裝備等。

在從事違法活動時，小沈雖已注意到當地國家安全機關設置的警惕間諜活動警示牌，但出於僥幸心理，仍持續為境外間諜情報機關拍攝涉軍照片和視頻，直到被國家安全機關審查後，才明白自己早已步入違法犯罪深淵。

以調研為名，中學生被境外間諜情報機關哄騙

未成年人學習國家安全。（視覺中國）

中學生小柳在網絡上結識了一名自稱來自「公益組織」的境外間諜情報機關人員，對方以「旅遊開發做調研」為借口攀拉討好，哄騙小柳前往當地碼頭、港口、機場等地拍攝照片。「調研」要求逐步發展至收集有關重要軍事設施地點的照片和相關信息，小柳還收取了數千元「酬勞」。

涉世未深的小柳沒有意識到問題嚴重性，輕易相信了對方，但他未曾想到，這一行為已經對中國軍事安全和國家安全構成了嚴重威脅。

國家安全機關提示未成年人，如發現他人通過各種渠道收集涉密、敏感信息的可疑情況或遇到境外間諜情報機關的誘惑甚至威脅，不要慌亂害怕，及時報告老師家長，並及時舉報。