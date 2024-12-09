深江鐵路坍塌事故13人失聯 廣東安委會：汲取教訓並部署專項整治
撰文：許祺安
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12月4日23時許，廣東深圳市的深江鐵路工地突發地面坍塌，13名作業人員失聯。據「廣東省政府官網」消息，12月8日下午，廣東省安委會召開全省安全防範工作視頻會議，會上指出要深刻汲取深圳深江鐵路重大坍塌事故教訓，研究部署廣東省今冬明春安全生產和自然災害風險隱患排查整治專項行動。
「廣東省政府官網」消息，12月8日下午，省安委會召開全省安全防範工作視頻會議，會議提到，要深刻汲取深圳深江鐵路重大坍塌事故教訓，研究部署廣東省今冬明春安全生產和自然災害風險隱患排查整治專項行動，動員全省上下盡一切努力堅決防範遏制各類災害事故。
會議指出，深圳深江鐵路重大坍塌事故再次警醒我們，安全生產一刻不能懈怠、容不得絲毫僥倖。要深刻反思、汲取教訓，從講政治的高度深刻認識安全生產的極端重要性，堅持底線思維、極限思維，堅定扛起保障人民群眾生命財產安全的政治責任。
據此前報道，深圳寶安區應急管理局於12月5日清晨公布，位於深圳市寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場，於12月4日深夜11時許突發地面坍塌，接施工單位報告，13名現場作業人員失聯。
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