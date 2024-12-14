中國西北全球最長跑道曝光！神秘白色物體引X-37B聯想

中國西北地區一座神秘航空基地近日吸引了國際關注。美國私人衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）於11月29日拍攝的衛星照片顯示，該基地內建有一條超過5公里長的跑道，是全球最長跑道之一。而在跑道上，出現了一件白色神秘物體，引發外界猜測可能與中國「可重複使用太空飛行器」計劃相關。



近期有美國軍事媒體觀察衛星照片時發現，中國疑似在西北部地區建立一座規模龐大的空軍基地，並可能用於研究「可回收的太空飛行器」。（軍武次位面）

根據美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）報道，該白色物體大致呈圓柱形，長約9.8公尺，與美國空軍的X-37B太空飛行器規格接近。在白色物體周圍，還有多個較小型物體，可能是支援設備。報道指出，該基地所在區域長期被用於航天設備測試，尤其是可重複使用航天飛機的研發。

中國軍事專欄「軍武次位面」分析，美軍的X-37B多次執行長時間太空任務，並成功完成安全著陸，中國或有意發展類似技術。該專欄指出，此類太空飛行器具備快速部署和回收能力，適合執行高風險任務，如即時情報搜集和戰略打擊。

根據衛星照片推算，該航空基地擁有長達 5 公里的起飛跑道，是世界上最長的跑道之一。（軍武次位面）

此外，「軍武次位面」還提到，這座基地過去數年經歷多次擴建，新增機庫與設施，顯示中國在航天與航空設備領域的重大投入。不過，目前中國政府對相關計劃仍保持高度保密，僅在珠海航展等場合以模型形式展示部分進展。

儘管外界對該神秘白色物體眾說紛紜，無論是國際媒體還是軍事觀察家都無法確定其真實用途，需等待更多影像和信息進一步揭示真相。