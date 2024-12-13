李鐵入獄20年｜「招牌瀏海」暫得保未被剪頭髮　不見家人現身法院

前國足主教練李鐵今日被判刑，入獄20年。湖北省咸寧市中級人民法院對中國國家男子足球隊原主教練李鐵案公開宣判，47歲的李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪並罰判處有期徒刑20年。央視記者引述李鐵的律師表示，李鐵在庭上情緒穩定，表達清晰，另外李鐵現在未被剪去頭髮。



央視今早派人到法院外直播李鐵案宣判的情況。（微博）

央視記者武兵今早到法院外採訪，表示現場來了很多媒體，但央視與其他媒體都不准進入法庭拍攝，只能在門口守候。宣判在早上8時30分開始，過程約半小時。

宣判後，李鐵的代表律師團隊離開法院，接受現場記者的簡單採訪。律師表示，法官只宣讀了判決，他們沒有拿到判決書，稍後會跟李鐵見面，商量是否上訴。刑事案件的上訴期一般是10日左右，若果李鐵10日內不提出上訴，一審判決就會生效。

央視記者在法院外直播。（網上圖片）

央視記者武兵在直播時表示，律師稱李鐵的精神狀態與一審開庭時一樣，情緒非常穩定，表達也非常清晰；對網友關注的問題，他是否還留着長髮？律師表示他現在至少沒有被剪去頭髮。亦有現場記者透露，只有李鐵的辯護律師到法院，未見李鐵的家人現身。

今年3月，李鐵案一審開庭。（微博/資料圖片）

李鐵被控多宗受賄及行賄，涉款總值接近1.2億人民幣。

【李鐵控罪】以下為咸寧市人民檢察院對李鐵指控：

2019年至2021年，被告人李鐵利用擔任中國國家男子足球選拔隊（以下簡稱男足國家選拔隊）主教練、中國國家男子足球隊（以下簡稱男足國家隊）主教練職務上的便利或者職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，非法收受他人給予的人民幣共計5089萬餘元。

2019年，李鐵為當選男足國家隊主教練，請托他人提供幫助，後於2020年給予他人人民幣100萬元。

2019年，李鐵在武漢卓爾職業足球俱樂部有限公司（以下簡稱卓爾俱樂部）任職期間，為謀取當選男足國家選拔隊主教練、提高卓爾俱樂部影響力等利益，與該俱樂部負責人商定，請托他人提供幫助，該俱樂部給予他人人民幣200萬元。

2017年至2019年，李鐵利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務上的便利，為河北華夏幸福足球俱樂部有限公司（以下簡稱華夏俱樂部）在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助，先後收受華夏俱樂部給予的人民幣共計2675萬元。

2015年至2019年，李鐵先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請托其他足球俱樂部在比賽中配合或者消極比賽，華夏俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人員錢款共計折合人民幣3905萬餘元。

李鐵是今次中國足球貪腐案中最受矚目的疑犯。（Getty Images）

【李鐵被捕到審訊時間表】

2022年11月，李鐵涉嫌嚴重違法，接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

2023年8月，湖北省咸寧市人民檢察院以涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄五項罪名對李鐵提起公訴。

2024年3月28日，湖北省咸寧市中級人民法院對李鐵案一審公開開庭審理。

2024年12月13日，李鐵案一審公開宣判，李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪並罰判處有期徒刑20年。