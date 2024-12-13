李鐵妻子赴美拒還2.7億贓款？媒體人：一直待瀋陽高價為夫請律師
撰文：陳進安
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湖北省咸寧市中級人民法院周五（13日）對中國國家男子足球隊原主教練李鐵案公開宣判，李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪併罰判處有期徒刑20年。而隨著案件有了定案，對於李鐵與妻子龍菲的狀況又再次受到關注。今年初，有傳李鐵的妻子龍菲拒絕退還2.7億元人民幣（人民幣．下同）贓款，還準備離婚前往美國。
早上7時15分左右，押送李鐵的警車進入咸寧市中級人民法院。8時30分，法院開始宣判，除了辯護律師外，李鐵的家人並未到現場。
事實上，早在今年初，便已傳出李鐵婚變的消息，據內媒1月14日報道，李鐵需要退贓的數字高達數億元，但他提前做好準備，安排其妻龍菲和孩子前往美國，錢款大概亦會一同被帶走。而李鐵落網後，龍菲並沒積極協助李鐵退贓以減免刑罰，甚至申請離婚。另外，有傳李鐵在英國還有一個情婦。
報道又引述知情人士指，無論李鐵及其家人如何轉移財產或試圖逃避法律制裁，有關部門都將堅決查處到底。
有關消息一度引起熱議，不過媒體人趙震在社交平台透露：「贓款多少咱不知道啊，但是李鐵媳婦一直待在瀋陽，什麽時候跑國外去了？」
他又指，自己沒聽說任何想要離婚的傳聞，龍菲甚至還高價給李鐵請律師。
公開資料顯示，2004年7月，龍菲和李鐵在英國秘密結婚；2005年6月4日，二人的女兒出生。龍菲任瀋陽李鐵足球俱樂部有限公司、遼寧李鐵體育文化發展有限公司、瀋陽天意體育文化咨詢服務有限公司等公司法定代表人。
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