「拐子婆」余華英案二審維持死刑：賣親生仔開始，拐賣17兒童

《央視新聞》消息，貴州省高級人民法院將於下周四（12月19日）上午9時30分，對余華英拐賣兒童案重審二審開庭。12月19日，備受關注的余華英拐賣兒童案在貴州省高級人民法院重審二審開庭。央視記者剛剛獲悉，余華英拐賣兒童案重審二審宣判，駁回余華英上訴，維持一審死刑判決。



一審重審時，公訴機關指控余華英涉嫌拐賣的兒童從11人增加到17人，多名被害人及家屬到庭參加訴訟。



拐子婆余華英一審重審再判死刑。（央視）

案情回顧

1993年起，余華英及其同夥一起拐賣多名兒童。2022年7月，余華英因涉嫌拐賣兒童罪，被刑事拘留。

2023年9月18日，貴陽市中級人民法院一審以拐賣兒童罪，判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，余華英提出上訴。

2023年11月28日，余華英拐賣兒童案二審開庭。二審庭審後，檢察機關提出發現余華英有漏罪未處理，建議發回重審。2024年1月8日，貴州省高級人民法院裁定，對余華英拐賣兒童案發回重審。

「拐子婆」余華再判死刑：賣親生仔開始，拐賣17兒童

被拐賣26年後最終成功尋親的楊妞花。（澎湃新聞）

2021年5月15日，楊妞花（中）回到家鄉，與外婆（左）、堂妹（右）坐在一起。（新京報）

今年（2024年）10月25日，余華英涉嫌拐賣兒童案重審一審宣判，貴陽市中級人民法院再次認定余華英犯罪情節特別嚴重，社會危害性極大，依法判決被告人余華英犯拐賣兒童罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。余華英當庭表示上訴。

余華英二審庭審現場。（央視影片截圖）

據前《央視新聞》報道，受害者之一楊妞花表示，上訴是每一個被告人的權利，但是她相信二審仍會維持死刑判決。