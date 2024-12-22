李強浙江調研　聽取《黑悟空》製作人馮驥彙報　現場進行遊戲演示

12月18日至20日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在浙江調研。央視《新聞聯播》畫面顯示，李強調研時聽取了《黑神話：悟空》製作人、遊戲科學創始人馮驥彙報相關內容，現場還進行了遊戲演示。



央視《新聞聯播》畫面顯示，李強調研時聽取了《黑神話：悟空》製作人、遊戲科學創始人馮驥彙報相關內容，現場還進行了遊戲演示。（截圖）

央視《新聞聯播》畫面顯示，李強調研時聽取了《黑神話：悟空》製作人、遊戲科學創始人馮驥彙報相關內容，現場還進行了遊戲演示。（截圖）

央視《新聞聯播》畫面顯示，李強調研時聽取了《黑神話：悟空》製作人、遊戲科學創始人馮驥（左一）彙報相關內容，現場還進行了遊戲演示。（截圖）

《黑神話：悟空》的誕生地就是浙江。作為浙江數字文化產業的代表作，這款遊戲由杭州遊科互動科技有限公司打造，曾獲得過2022年杭州市動漫遊戲專項資金支持。

遊戲一經上線就「圈粉」全球玩家，近日還在被稱為「遊戲界奧斯卡」的全球年度遊戲大獎TGA中獲多項提名，並最終斬獲年度「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」兩個獎項，實現了中國遊戲史上「零的突破」。

新華社報道指，李強希望浙江作為經濟大省勇挑大樑，以改革開放壯大發展新動力，以創新突破塑造發展新優勢，在推進中國式現代化上繼續走在前列。