國產《黑神話：悟空》獲遊戲界奧斯卡TGA提名 包括年度遊戲等4項
撰文：許祺安
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The Game Awards TGA 遊戲大獎11月19日公布2024年各獎項提名名單，中國遊戲《黑神話：悟空》獲得4項提名，包括最大獎項「年度遊戲」。
中國首款3A遊戲《黑神話：悟空》官方在微博宣布獲得年度遊戲、最佳遊戲指導、最佳動作遊戲以及最佳藝術指導等4項提名，並表示「山高自有客行路，水深自有渡船人。感謝大家的喜愛與支持！ 」
據介紹，TGA在遊戲界地位及得上奧斯卡金像獎，也成為每年遊戲界形勢的指標，其中「年度遊戲」又是最大獎項。TGA 2024的最終評選結果預計將於北京時間12月13日揭曉。
8月20日，《黑神話：悟空》在PS5、Steam、EpicGamesStore、WeGame等平台上線，並且迅速刷新多項紀錄。
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