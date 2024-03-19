河北初中生被同學欺凌殺害：揭開中國未成年犯罪之惡

中國河北省邯鄲市的13歲初中生王子耀失聯一天後，他的遺體今年3月11日在當地一處蔬菜大棚內被發現。涉嫌殺害王子耀的是他的三名同班同學，均不滿14歲。



隨著警方調查和過去幾天的媒體報道，更多關於本案的細節流出，再次向公眾揭開未成年犯罪之惡。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



故意殺人和隱瞞

案件發生在位於邯鄲市東部的肥鄉區北高鎮，被害人王子耀是舊店村人，在舊店中學讀初一。

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綜合《南方週末》和《新京報》對案發經過的梳理，案發當天（3月10日）是個星期天，王子耀突然對奶奶說，附近張莊村的同學來找他玩，於下午1時離開家。下午2時王子耀還和爺爺通了電話，但下午5時奶奶再打回去，手機已處於關機狀態。

王子耀奶奶先通過舊店中學老師聯繫上了王子耀的同桌、張莊村的張同學，但他表示沒見過王子耀。王家人當晚去到張莊村，另兩名經常和王子耀一起玩的馬同學和李同學，也說沒見到他。

於是王家人報了警。警方調取監控發現，王子耀10日下午2時與張、馬、李三人出現在監控畫面里。王家人便再找回三名學生，這次馬同學承認王子耀去過他家，但又稱後來被一個矮個子陌生人帶走。

王子耀父親3月11日凌晨回到邯鄲，補辦了兒子的手機卡，登錄他的微信號發現，王子耀10日下午4時轉出191元（人民幣，下同，36新元），收款人正是張同學。

當地警方11日上午在學校找到涉案張、馬、李三人，有人承認王子耀被害，並交代了埋屍地點就在張莊村的一個蔬菜大棚內，距離其中一名嫌疑人的家不過100米。

王子耀的屍體當天下午3時被挖出，臉部損傷嚴重。在網傳王子耀姑姑的朋友圈截圖中，她控訴王子耀的頭部臉部「被鐵鍬鏟的面目全非」，並稱三個嫌疑人多次面對家屬和警方拒不交代，「心理素質極佳」，「第二天面不改色去上學」。

王家人11日收到邯鄲市肥鄉區公安局的立案通知書，案由是故意殺人。肥鄉區官方近一周後（3月17日）發佈情況通報，稱涉案犯罪嫌疑人被全部抓獲，現已依法採取刑事強制措施。

王子耀遇害案在中國互聯網上獲得巨大關注，多條相關詞條登上微博熱搜，累計閱讀量超過6億次。

多名博主發佈一張顱骨照片，並作出「臉被鐵鍬拍時還在掙扎」「死者被活埋」的推斷；也有博主發佈挖坑視頻，由此推斷「案件有成年人幫凶」。

不過，央視法治在線記者向星期一（18日）有關部門覈實確認，網傳顱骨照片與該案無關。被活埋的說法也被官方闢謠。

當地警方星期一對王子耀進行屍檢。《新京報》從家屬處獲悉，男孩頭部、面部和背部有傷。

另據紅星新聞，王家人17日還與律師團隊在案發蔬菜大棚內進行了挖坑測試。律師團隊稱，現場凍土層還在，「三個孩子在短時間內是完成不了的」。

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被忽視的信號

王子耀生前曾遭受校園霸凌。據他的同班同學透露，王子耀課餘時間曾被多次鎖在廁所旁的勞動間小屋。被霸凌後，他還給前同桌傳遞紙條。

不過，王子耀發出的信號沒有得到學校和家庭足夠的重視。據《南方週末》報道，王子耀在初一上學期臨近結束時，開始變得不願意上學。

王子耀姑姑在接受央視採訪時說，王子耀上學前會向爺爺拿錢，金額從5元到10元不等，「爺爺給了錢就很高興去上學」。但當時他們以為拿錢是去買好吃的，沒想那麼多。

姑姑說，王子耀也曾發朋友圈說過自己做夢，「夢到自己在學校樓頂上跳下來」。

王子耀是留守兒童，父親常年在山東工作。今年農歷新年期間，王子耀的父親曾問過他是不是在學校被欺負，但他當時什麼都沒說。

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校方作為發現和處理校園霸凌的關鍵一環，在本案中也完全「隱身」。舊店中學校長在案發後接受媒體採訪時仍堅稱：「孩子的死是意外，班主任也很好，孩子絕對沒有被欺負過。」

年齡決定刑責

對於本案的判罰，中國網民幾乎一邊倒地認為應該嚴懲，甚至判處死刑。不過，根據律師的說法，「本案判處死刑是不可能的」。

這是因為中國刑法明文規定，負刑事責任時，不滿18歲應當從輕或者減輕處罰。另外，犯罪時不滿18週歲的人不得適用死刑。

中國網民普遍認為應該對本案的三名嫌疑人嚴懲，甚至判處死刑：

中國目前對於未成年人惡性犯罪的刑事責任仍由年齡決定。16歲以上，對所有的刑事犯罪承擔刑事責任；14到16歲，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡，應負刑事責任；12到14歲，犯故意殺人、故意傷害罪，滿足限定條件，才應負刑事責任。

這還是在中國刑法修訂後的結果。2021年3月起施行的《中國刑法修正案十一》將最低刑責年齡由14歲下調至12歲，並附加程序性限定條件——經最高人民檢察院核准追訴。

根據北京師範大學法學院副教授蘇明月解釋，這意味著只有經過最高檢核准追訴，案件才能進入刑事司法程序，由法院經過審判定罪量刑。

王家收到肥鄉區公安局的立案告知書，案由是「故意殺人」。（新京報）

央視網在評論文中指出，中國當前刑法對未成年人惡性犯罪追究刑責的規定「十分機械」，忽略了人與人之間的差異性，導致受害人在討回公道這件事上完全是看運氣，不利於公平正義實現。

中國過往案件中不乏類似案件。湖北荊州一名未滿12歲的男孩去年8月將一名4歲女童推入糞坑死亡，公安部門今年1月以男孩作案時無刑事責任能力為由，撤銷此案。

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遼寧大連一名13歲男孩2019年將一名10歲女孩騙到家中，因女孩不願與其發生性關係，連砍七刀殺害女孩。因男孩當時未滿14歲不負刑事責任，被警方送至當地少管所收容教養三年。

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廣西岑溪一名13歲男孩2016年殺害分別八歲、七歲和四歲的三姐弟後，同樣被執行三年收容教養。

中國未成年人犯罪增長

中國未成年人犯罪過去幾年呈現增長趨勢。根據最高檢公佈的數據，2018年至2022年間，中國檢察機關共受理審查起訴未成年人犯罪32萬7000人，年均上升7.7%；其中不滿16歲的未成年人犯罪，年均上升率更是高達16.7%。

未成年犯罪增加的同時，檢察機關對於未成年犯罪嫌疑人不逮捕和不起訴的人數仍居高不下。最高檢本月兩會期間發佈的最新數據顯示，去年中國檢察機關共批准逮捕未成年犯罪嫌疑人2.7萬人，不捕3.8萬人；對未成年犯罪嫌疑人決定起訴3.9萬人，不起訴4萬人。

華東政法大學刑事法學院教授王恩海接受《南方週末》採訪時指出，中國對未成年人犯罪實行教育、感化、輓救的方針，堅持教育為主、懲罰為輔的原則，一定程度上限制了具有報應性質的刑罰的適用。

《少年的你》講述校園欺凌和未成年犯罪。（劇照）

中國預防青少年犯罪研究會顧問張荊則認為，中國過去幾年對未成年人犯罪的法律修訂已有進展，目前更需要投入大力氣解決的，是法律條文的落實問題，例如責令參加社會服務活動，如何參加活動？具體誰來責令？誰來監督？

除了未成年人犯罪，本案還牽涉留守兒童的監護和教育問題。王子耀和殺害他的三名同學都是留守兒童。

中國鄉村發展基金會去年發佈的《鄉村教育發展報告》顯示，中國留守兒童數量2022年已降至902萬人，比2012年的2200萬人縮減了超過一半。

儘管10年來留守兒童絕對數量減少，但在社交媒體放大貧富差距、加深心理問題的當下，王子耀遇害案的發生再次提醒公眾，在缺少父母和社會關注的角落，也許埋藏著成年人都難以想象的罪惡。