多地加速低空經濟項目落地　低空空域到底有多高？

今年以來，內地低空經濟發展步伐不斷加快，多地積極推進低空空域管理改革，加速低空經濟項目落地。專家建議，低空空域管理改革要全國統籌和區域協同。



《央視新聞》報道，日前，在成都金堂淮州機場，國內首個階梯式低空空域正式投入使用，在此經營低空文旅的公司面臨的空域問題得到解決。新空域包含文旅空域、個人娛樂空域、特技空域等6種不同類型，不僅推動全域低空旅遊，也引導低空經濟大眾消費新浪潮，該公司航線已增加到6條。

國內首個階梯式低空空域正式投入使用。（影片截圖）

國內首個階梯式低空空域正式投入使用。（影片截圖）

國內首個階梯式低空空域正式投入使用。（影片截圖）

近期，多地積極推進低空空域管理改革，加速低空經濟項目落地。上海市交通委員會印發《上海市低空飛行服務管理能力建設實施方案》，提出2027年底前，將全面形成上海市低空公共航路網絡架構，計劃設低空飛行航線不少於400條。低空飛行起降點以及通信、導航、監視等配套設施基本建成。

內蒙古自治區日前印發的《內蒙古自治區低空空域管理改革實施方案》則聚焦於合理劃設低空空域、搭建監管服務平台，以及穩妥有序布局基礎設施。

國內首個階梯式低空空域正式投入使用。（影片截圖）

自開展低空空域管理改革工作以來，湖南、四川、安徽、海南等地先行試點，在管理機制、保障體系、平台搭建等方面取得突破和創新。隨著低空空域管理改革的推進，各地低空經濟項目也在加速落地。

北京航空航天大學經管學院通航產業研究中心主任高遠洋介紹，低空空域是經濟資源也是生產力，低空經濟在於對低空資源的充分利用，只有通過低空空域管理改革，才能釋放出更多的可利用的低空空域資源，並對低空空域資源進行有效管理。

國內首個階梯式低空空域正式投入使用。（影片截圖）

據介紹，空域是根據飛行訓練和作戰的需要而劃定的一定範圍的空間。通常以明顯地標或導航台為標誌。

目前，民用航空飛行的高度一般在6000米以上，1000米以下的飛行區域為低空空域。若將100米到1000米的區域按照15米的高度劃分，就能隔出60層以供無人機使用。

高遠洋建議，要劃設可利用的低空空域，並對低空空域的管理作出制度性安排。（影片截圖）

各地低空經濟的發展勢頭如火如荼，高遠洋建議，要劃設可利用的低空空域，並對低空空域的管理作出制度性安排；低空空域管理改革在由點到線及面推進的同時，也要考慮到全國性的統籌及區域協同。

此外，專家還建議要建設有效的低空空域空管與低空航行服務系統，同時權衡好安全與發展的關係，在守住安全的前提下，去最大化地利用低空空域資源。