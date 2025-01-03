太二酸菜魚門店筷子檢出陰離子合成洗滌劑　專家：長期攝入損健康

內地知名餐飲品牌太二酸菜魚一家位於北京的門店，近日因筷子上檢出陰離子合成洗滌劑（以十二烷基苯磺酸鈉計）遭查。專家指出，陰離子合成洗滌劑是洗潔精、洗衣粉等洗滌劑的主要成分，長期攝入會損傷肝臟等。



據北京市市場監督管理局近日發布的2024年第73期食品安全抽檢公告顯示，該局日前對澱粉及澱粉製品、調味品、嬰幼兒配方食品、特殊膳食食品、糧食加工品、乳制品、食用農產品、方便食品、餐飲具共552批次進行抽檢。依據食品安全國家標準及國家有關規定進行檢驗和判定，合格546批次，不合格6批次。針對食品安全監督抽檢中發現的不合格食品及餐飲具，北京市市場監督管理局已要求屬地市場監管部門依法調查處理。

抽檢信息公告顯示，廣州太二餐飲連鎖有限公司北京新華西街店位列抽檢不合格的名單，原因是該店的筷子上被檢測出陰離子合成洗滌劑（以十二烷基苯磺酸鈉計）。根據中國GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐（飲）具》相關規定，採用化學消毒法的餐（飲）具中，陰離子合成洗滌劑（以十二烷基苯磺酸鈉計）應不得檢出。

廣州太二餐飲連鎖有限公司北京新華西街店位列抽檢不合格的名單。（北京市市場監督管理局）

據國家高級食品檢驗師王思露介紹，陰離子合成洗滌劑就是日常生活中經常用到的洗潔精、洗衣粉、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分，其主要活性成分十二烷基磺酸鈉，是一種低毒物質，具有使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點，在餐飲服務單位和覆用餐飲具消毒企業中廣泛使用。

然而，如果餐具清洗消毒流程控制不當，會造成洗滌劑在餐具上的殘留，從而對人體健康產生不良影響。王思露表示，儘管陰離子合成洗滌劑毒性較低，但對機體有持久的慢性毒性作用，人一旦長期攝入會損傷胃腸消化系統、皮膚、肝臟等，還可能增加過敏性問題的發生風險。