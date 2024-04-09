咬不動的酸菜魚竟是魚片模型　店員一度辯稱：煮太老才會太硬

浙江杭州一名李先生本月6日在一東大方酸菜魚門市點了酸菜魚，享用過程中竟吃到假魚片。李先生表示，該「魚片」撕不開也咬不動，但該店店員第一時間回應，「是火候沒掌控好，可能煮太久太硬了。」實情是李先生吃到「魚片模型」入鍋，業者已經道歉。



綜合《澎湃新聞》、《大象新聞》等內媒報道，這宗糾紛事件發生在4月6日，李姓男子在東大方酸菜魚某杭州門市用餐時，突然咬到一塊硬到不行的肉片，不僅怎麼咬都咬不動，甚至拿在手上也無法將其撕開，趕忙叫來店員並當場反映此事。

李先生吃到的假魚片。（微博）

「點了一份酸菜魚，在吃的過程中，吃到一塊魚片根本咬不動，拿在手上也撕不動，這塊魚片長著魚的紋路，和真魚肉一模一樣。」李先生說道。

對此，一名店員上前回應，稱「可能煮的時間稍微長了一點，因為魚肉這東西啊，稍微燒過了10秒或20秒，它都不一樣。」

報道指出，浙江大學食品科學與營養系教授朱加進7日將「假魚片」拿來用打火機一燒，冒出黑煙，直接打臉店員的說法。朱教授表示，「這比較像是塑膠製品，燒出來有刺鼻的化學味。」

這宗事件後在內地網絡上引起熱議。東大方酸菜魚品牌方8日對外就此事發出道歉聲明，並解釋是員工誤將模型假魚片誤混入菜中，目前已向消費者解釋並道歉，雙方進行協商處理中。至於涉事門店外賣業務現已暫停營業進行整改。同時各門店積極配合市場監管部門的監管工作。