又一演員赴泰國拍戲失聯　通話記錄曝光！疑與王星為同批豬仔

內地演員王星（又名「星星」），近日經泰國被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，已於周二（1月7日）獲救返回泰國。

無獨有偶，另一名內地演員何俊旻近日被曝前往泰國曼谷拍戲，隨後失聯，其親友呼籲擴散消息，並請泰國駐華大使館幫忙。



內地演員何俊旻近日被爆前往泰國曼谷拍戲，隨後失聯。（微博）

內地演員何俊旻近日被爆前往泰國曼谷拍戲，隨後失聯。（微博）

內地演員何俊旻近日被爆前往泰國曼谷拍戲，隨後失聯。（微博）

據《搜狐娛樂》報道，1月3日，何俊旻赴泰國曼谷拍攝名為《緝毒女警》的劇集，隨後失聯。

內地女演員邵逸凡透露，何俊旻失聯3天後開始回覆訊息，但「回覆得很奇怪，還拒絕接聽視像通話，只接了語音電話，稱自己的確是在泰國拍《緝毒女警》。」何俊旻還給親友傳送了一張「拍戲」的照片，但照片中人們身着羽絨，明顯與泰國天氣不符。

內地演員何俊旻近日被爆前往泰國曼谷拍戲，隨後失聯。（微博）

內地演員何俊旻近日被爆前往泰國曼谷拍戲，隨後失聯。（微博）

內地演員何俊旻近日被爆前往泰國曼谷拍戲，隨後失聯。（微博）

惟被問及《緝毒女警》導演、通告單等問題時，何俊旻都回答不上來。而且他還表示不知道王星的事。此外，何俊旻在與親友微信語音通話時，語氣明顯異常，有網民判斷他「被控制了。」

值得一提的是，在微信群組發布《緝毒女警》資訊的人，正是王星事件中的演員統籌「顏十六」。