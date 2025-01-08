王星遭索200萬贖金？　知情者：電騙公司受輿論壓力影響自行放人

撰文：林芷瑩
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內地演員王星（又名「星星」），近日經泰國被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，事件引發輿論發酵後，他於周二（1月7日）獲救返回泰國。
有知情人士向內地傳媒透露，因近期受到各方輿論壓力，電訊詐騙公司高層在商量後自主放走王星。

《紅星新聞》報道，有網民稱緬甸的詐騙園區收到200萬（人民幣，下同）贖金，才將王星交給泰國警方。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）
1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

一位曾幫助家屬從緬甸詐騙園區解救過多位中國人的知情者透露，據他了解，王星被困在緬甸一個小規模的電訊詐騙公司，因近期受到各方輿論壓力，公司高層在商量後自主放人，200萬元贖金傳聞是假消息。

對於贖金一事，王星女友表示對此事不知情，今後將會總結一些救助渠道，希望能幫助其他人。

知情者還表示，近期有中國內地影視圈原從業者，向電訊詐騙公司泄露演員通告群信息，為電詐團夥實施詐騙提供幫助。

王星女友發文。（微博截圖）
演員星星已到泰國。（CGTN/泰國陸軍拉差瑪努特別任務部隊）
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