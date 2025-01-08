女友稱已與王星見面向網民報平安　泰警指王星一兩日內可返中國

中國演員王星女友今日（1月8日）下午3點在微博發文指，已於本日上午與星星在曼谷見面，並對社會各界致謝。



據《央視新聞》消息，泰國國家警察總署督察長塔查猜1月8日接受泰媒採訪表示，經初步調查確認中國籍男演員王星為人口販運受害者，後續計劃在1至2天內將其送回中國。



女友指已與王星見面報平安。（王星女友微博）

中國演員王星的女友於今日（1月8日）下午三點在微博發文稱：「我和星星已於今日上午在位於曼谷的泰國官方機構見面，並在使館工作人員和律所的陪同下，向警方了解了最新情況和後續安排。」

其女友還向各方致謝：「在多方政府、社會各界和廣大網友的全力支持下，事情終於衝破陰霾，撥雲見日。」

王星女友發文。（微博截圖）

演員星星已到泰國。（CGTN/泰國陸軍拉差瑪努特別任務部隊）

演員星星已到泰國。（CGTN/泰國陸軍拉差瑪努特別任務部隊）

據《央視新聞》報道，泰國國家警察總署督察長塔查猜1月8日接受泰媒採訪表示，經初步調查確認中國籍男演員王星為人口販運受害者，後續計劃在1至2天內將其送回中國。

塔查猜在接受泰媒電話採訪時說，王星被騙出國參與選角，經泰國前往鄰國，但到達鄰國後發現被騙。塔查猜還表示，根據相關程序，泰國多部門工作人員會妥善保護和照顧王星，在他和親屬準備好時，將協調中國駐泰國大使館將其送返中國，預計不超過1至2天。

據內媒《紅星新聞》消息，泰國皇家警察還表示，王星目前精神狀態良好，很想回家。王星的律師團隊表示已與警方交談：「星星現在很安全，工作人員把我們照顧得很好，而星星本人也準備回國了。但其他細節尚不方便採訪，我們首先保留我們的權利。」