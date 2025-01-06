人類偏肺病毒｜內地專家警告：高危人群極易得肺炎　兒童要小心

中國疾控中心近日指，症狀與流感、新冠肺炎相近的人類偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）感染在內地逐漸增多，引發關注。



復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇教授表示，目前臨床來看，絕大多數人類偏肺病毒感染屬於輕症，但在高危人群中，極易發展成肺炎甚至引起住院。



中國疾控中心近日指，人類偏肺病毒（內地稱「人偏肺病毒」）感染在內地逐漸增多，引發關注。

中國疾控中心報告指，14歲及以下病例中人類偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢。（VCG）

據上海靜安區官方微信公眾號，復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇教授稱，冬春季節，很多病原體都會趁機「興風作浪」，人類偏肺病毒也是其中之一，該病毒經常與流感病毒、鼻病毒等「組團作案」，也就是說，患者可能不僅感染一種病毒，而是「疊加」感染，病情更複雜。

王新宇稱，目前臨床來看，絕大多數人類偏肺病毒感染屬於輕症，但在高危人群中，極易發展成肺炎甚至引起住院。數據顯示，兒童重症肺炎中，人類偏肺病毒是僅次於呼吸道合胞病毒的病因，因此不能掉以輕心。特別是5歲以下兒童（尤其是2歲以下兒童），有慢性肺病、心臟病的老年人，以及正在接受免疫抑制治療的患者均屬於該病毒的易感高危人群。

王新宇表示，人類偏肺病毒尚無疫苗和特效藥物，治療措施多為對症支持治療。接種流感疫苗是間接預防的方式，整體免疫力提升後可以減少感染風險。

預防方法與其他呼吸道病毒基本一致

預防人類偏肺病毒，與其他呼吸道病毒基本一致。王新宇提醒，關鍵在於衛生習慣和防護措施。尤其強調勤洗手，特別是外出回家或接觸孩子之前。在流行季節，外出或者去醫院時應佩戴口罩。減少聚集，避免帶孩子去人多密集的地方，減少感染風險。定期消毒，對常用物品和兒童玩具進行消毒，減少病毒殘留。生活中也要注意提高免疫力，規律作息，均衡飲食。

衞生防護中心指，人類偏肺病毒可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染，有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒抽筋。 (相中學生非染病學生) (資料圖片)

據早前報道，有醫療衛生專家警告，人類偏肺病毒雖是對人們影響最大的三種病毒之一，但仍卻並不為人所知、暫時也沒有相應的疫苗和抗病毒藥物可供治療，醫生往往只能根據患者症狀治療。

大多數人在患病後可在7至10天內便恢復痊癒，惟這種感染產生的免疫保護十分微弱，感染者在其後一生中都可能被再次感染。

3類人最受影響

不過，對以下高危人群，人類偏肺病毒可能引發嚴重的下呼吸道感染：

1) 5歲以下兒童：可能導致毛細支氣管炎或重症肺炎；

2) 老年人：可能誘發肺部感染或哮喘加重；

3) 免疫力低下人群：如接受器官移植、造血幹細胞移植的人，感染後可能出現嚴重的肺部炎症。

HPMV是如何傳播的？

美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，人類偏肺病毒的傳播方式與其他病毒類似，即通過咳嗽或打噴嚏產生的空氣顆粒，通過與病毒攜帶者的身體接觸，或處理被污染的物品，然後接觸眼睛、嘴或鼻子。

美國傳染病專家Monica Gandhi指出，須注意的是即使沒有病徵，也有機會傳播病毒。有研究顯示，無症狀的人類偏肺病毒感染至少佔38%的感染個案。

據2020年《柳葉刀– 全球健康》（The Lancet Global Health）的一項研究估計，2018年全球有超過1,400萬5歲以下的兒童感染人類偏肺病毒，有60多萬住院，16,000多名兒童死亡。