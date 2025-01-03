不滿女友不肯復合！湖南漢襲擊她致毁容截肢　判刑12年仍不認錯

湖北省恩施市一名27歲女子和男友分手，豈料對方不斷糾纏，竟憤而衝到她的辦公室向潑汽油並點燃，造成女子全身近7成燒傷，左手手指被截肢，臉部毀容，而這名男友因故意殺人罪被判處12年有期徒刑。



小陳覆述事發經過：（按圖了解）



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《紫牛新聞》報道，這名女子小陳和前覃姓男友透過網絡認識，隨即交往，小陳說，「他平時對我挺好，但一吵架就會罵我，有一次還動了手。」2023年他們見了彼此父母，但小陳說她父母對覃男不滿意，認為他性格孤僻，不愛說話，她懊悔地說，「我沒有聽父母的話，繼續跟他交往。」

2023年7月覃男突然提出分手，但隔天又說要復合，小陳不滿他反反覆覆，不願復合，豈料覃男竟不斷糾纏，「在微信上說他要跳樓，讓我看着他怎麽死的，說死了也不會放過我。」

同年10月，覃男又糾纏小陳，小陳報警求助，未料隔天，覃男竟翻牆闖入小陳的辦公室，拿着裝滿汽油的飲料瓶，打開瓶蓋就朝她身上潑灑，小陳回憶事發經過仍心有餘悸，「他潑第一瓶的時候，我就往外跑，他抓着我的衣服點燃了。然後又潑了第二瓶，門被他關了，我根本跑不出去，就趴在桌子底下，後來就昏迷了。」

如今小陳仍在醫院治療，醫藥費已花了逾百萬元，而覃男被捕後，以故意殺人罪遭判刑12年，離譜的是，他在法庭上沒有一絲悔意，竟還嗆聲「等我出來，讓你們看看甚麽是真正的殺人犯。」態度惡劣囂張。

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