王星事件惹內地民眾赴泰遊擔憂　當地人指旅遊與被騙來工作不同

內地男演員王星被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區後獲救，引發全國關注，內地不少網民表示擔心赴泰旅遊的安全性，有人表示已經取消了旅遊計劃。



內媒《藍鯨新聞》報道，有泰國旅遊業人士表示，來旅遊和被騙來工作是兩碼事，自己過來旅遊都是安全的，但網民依舊意見兩極。



內地網民評論。（藍鯨新聞）

演員星星已到泰國。（CGTN/泰國陸軍拉差瑪努特別任務部隊）

中國男演員王星被賣豬仔持續發酵，不少內地網民對赴泰國旅遊產生恐慌情緒，亦有网民放弃赴泰旅游计划：「我本來是計劃19號去的，果斷放棄了，小命重要。」「我也打算春節去的，護照都辦好了，還是不去了。」「為什麼不加強警力打擊周邊的犯罪集團，又想賺錢又不能保證遊客安全！」

內媒《藍鯨新聞》報道指，有泰國當地導遊表示：「每年也有幾百萬中國人去泰國旅遊，但不理解為什麼很多人對泰國有偏見。」據該名導遊表示，失聯事件發生在緬甸，詐騙集團的老闆並非泰國人，「只是因為很多詐騙團伙會把泰國作為轉移人的中轉站，這就導致很多人覺得泰國很危險，最後輿論矛頭反而指向了泰國。」

內地演員王星到泰國後失聯，疑似被運到緬甸。

演員星星已到泰國。（CGTN/泰國陸軍拉差瑪努特別任務部隊）

有泰國旅遊業負責人表示：「來旅遊和被騙來工作是兩碼事。只要不是有人說叫你來掙大錢啥的，自己過來旅遊都是安全的。」該負責人稱，當地政府非常重視遊客，越複雜越熱鬧的地方警察越多。

不過網民依舊意見兩極，有人表示旅遊確實沒問題：「旅遊我也覺得沒什麼問題，我挺喜歡清邁」「都別去了，機票酒店價格下來了我可以去旅遊」；也有人稱不怕一萬就怕萬一：「他不這麼說當地人能饒得了他嗎 ，他指着遊客吃飯呢，你猜我信不信」「他是泰國導遊他說了算，又不是我們的飯碗」。