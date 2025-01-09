與王星經歷極似　25歲男模泰緬邊境失聯　家屬：眼角有明顯傷痕

內地演員「星星」（原名王星）被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區獲救，引發全國關注，其後陸續揭發有更多藝人有類似經歷。



內地25歲男模特兒楊澤琪的家人8日晚上在微博求助，稱楊澤琪於去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。



內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

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據楊澤琪家屬在微博描述，2024年12月8日，楊澤琪在微信通告群裡看到劇組拍攝通告，並添加通告上的微信參與報名，也通過了視像面試試戲。

2024年12月20日凌晨，楊澤琪在北京大興機場乘坐VZ3719航班，於當地時間早上6:16抵達曼谷素萬那普機場，落地後乘坐劇組接機車輛離開機場。北京時間下午2:59，楊澤琪換乘第二輛劇組安排的車輛，截圖顯示定位已經在泰緬邊境。

2024年12月21日，楊澤琪向朋友發出求救信息。隨後楊澤琪就失聯了，電話關機。朋友接到楊澤琪的求救信息後第一時間與楊澤琪父母取得了聯繫，一起往公安局報警 。

眼角有明顯傷痕

2024年12月29日，楊澤琪與母親打了視像通話報平安，可見楊澤琪身穿黑色服裝坐在凳子上，雙手放於桌面，但眼角有明顯傷痕，本人狀態也明顯不對，隨後電話再次關機失聯。從楊澤琪家屬發的照片可以看到，他們聯繫了中國駐泰國大使館和中國駐緬甸大使館。

母親哭到視力下降 精神崩潰

楊澤琪來自河北省保定市，曾參演過電影，也拍攝了很多平面作品。楊澤琪表姐表示，「察覺楊澤琪有危險後，我們作為家人、朋友第一時間聯繫上了他的父母，他母親的眼睛已經哭到視力下降，精神崩潰」。