「血色天空」再臨浙江　地方氣象局解釋：神秘異象竟和魷魚有關？

浙江舟山市定海區23日晚出現「血色天象」，天空一片紅通通引發網友議論。



當地氣象局出面釋疑，應該是漁船為了吸引魷魚靠近發出紅色燈光所致，並非大氣現象。

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多名網友發佈影片顯示，舟山定海區的天空變成了一片十分鮮豔的紅色。

有人驚奇地發問「紅了半邊天，這是什麼情況」，也有人猜測「是不是船起火了」，但也有在地居民表示，是因為漁船正在測試燈光，導致天空成了紅色。

家住定海區的居民張女士（化姓）告訴《極目新聞》記者，當日晚上近8時，她發現天空是一片紅色的，便拿出手機記錄下了這罕見的一幕，「我聽人說這是漁船的燈光，但我還是第一次見到」；另一名居民則表示，他也看到了紅色的天空，「持續時間並不是很長」。

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《極目新聞》24日就此事致電定海區氣象局，工作人員表示，經初步了解，天空變紅並非大氣現象，應該是舟山海域漁民釣魷魚時用的紅光燈，「與2022年那次的情況類似」。

據悉，2022年5月7日，舟山市上空也曾出現紅色天空。

當地媒體報道，舟山氣象部門的工作人員表示，天空呈現紅色是屬於光的折射和散射現象，當天氣條件較好時，大氣中水分較多形成氣溶膠，光源或為港口的船舶燈光。

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中國地質大學（武漢）空間物理研究團隊一名專家曾對此現象做過分析，其表示因為遠洋漁船燈光為紅色，紅光波長較長、穿透力強，同時在大氣中液體微滴的散射作用下，會將紅光散射到較遠範圍，於是呈現出一片天區的異常紅光現象。

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