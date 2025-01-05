有片｜陝西網紅黑山岔瀑布冰柱墜落有人被砸傷　官方封閉現場

1月4日，陝西西安市網紅打卡地黑山岔瀑布有冰柱墜落，事發時大批遊客在冰瀑布下拍照。西安市鄠邑區景區管理局消息，現場有一人受傷，事發地屬於野景區，此前一直有人勸導，但景區面積太大管理困難，目前已經封閉該冰瀑。



影片顯示，一塊碩大的冰柱從幾十米高空墜落，砸向下方正在遊玩拍照的十幾名市民，隨後現場發出叫喊聲，還有小孩的尖叫聲。拍片者稱，最近天氣變暖，冰瀑逐漸融化，遊客前往觀看冰瀑要謹慎小心。

黑山岔瀑布位於西安市鄠邑區沙窩村，是當地著名觀賞冰瀑的網紅打卡點，每年都吸引大批市民前往遊玩。

1月4日，陝西西安市黑山岔瀑布有冰柱墜落。（影片截圖）

1月4日，陝西西安市黑山岔瀑布有冰柱墜落。（影片截圖）

1月4日，陝西西安市黑山岔瀑布有冰柱墜落。（影片截圖）

1月4日，陝西西安市黑山岔瀑布有冰柱墜落。（影片截圖）

《上遊新聞》報道，1月5日，鄠邑區景區管理局工作人員稱，1月4日下午約2時半，黑山岔冰瀑發生墜冰事故，現場已經拉上警戒線封閉。對於片中似乎有十多人被冰柱砸中，工作人員稱只有一人輕微擦傷，其他人無礙。

工作人員稱，事故發生地屬於「野景區」未開發區域，有市民不聽勸阻加之近期天氣升溫導致冰瀑融化，才會發生事故。當局有安排專人負責勸導遊客注意安全，但有些人會避開勸導員走未開發的路線，「因為景區面積太大，我們也不好管理」。

鄠邑區中醫醫院值班人員表示，1月4日下午確實收治了一名被砸傷的患者，經過骨科會診，患者骨盆骨折還伴隨其他一些問題，現在已經轉至其他醫院。

黑山岔瀑布是著名觀賞冰瀑的網紅打卡點，每年都吸引大批市民前往遊玩。（小紅書）

黑山岔瀑布是著名觀賞冰瀑的網紅打卡點，每年都吸引大批市民前往遊玩。（小紅書）

當地村民介紹，黑山岔瀑布冰掛的景觀最長時會達到105米左右，重量達幾十噸。當氣溫變化時，冰柱隨時都會發生變化甚至斷裂；尤其是中午溫度升高之後，冰瀑頂層融化更加危險。

2019年1月13日，黑山岔瀑布曾發生冰柱墜落事故，9人受傷，其中一人重傷（右下肢骨折），均無生命危險。