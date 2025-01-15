紀念亡母活動未獲授權　瓊瑤兒子嚴正聲明要求停止侵權

台灣知名作家瓊瑤2024年12月4日離世，享年86歲。

1月14日，瓊瑤兒子陳中維委托律師發布聲明，針對近期演出市場中大量出現的未經許可使用瓊瑤相關名義開展的演出活動，明確表示這些活動均未獲得任何授權。



聲明指出，近期演出市場中出現大量打著各式「瓊瑤」名號的演出活動，通過線上、線下等各渠道向公眾公開出售門票，以「懷舊」「紀念」為名，行商業營銷之實，已涉嫌構成對瓊瑤女士人格利益及陳中維先生合法享有的相關其他權益的侵害。

聲明中，陳中維要求活動舉辦方、場地方及票務銷售方立即停止對於相應活動的宣傳、營銷、售票及舉辦，停止對瓊瑤女士姓名及作品的全部侵權使用行為。

瓊瑤創作了不少作品被改編成電視劇及電影。（FB@瓊瑤）

瓊瑤兒子陳中維委托律師發布聲明，針對近期演出市場中大量出現的未經許可使用瓊瑤相關名義開展的演出活動，明確表示這些活動均未獲得任何授權。（微博）

瓊瑤自1963年發表首部長篇小說《窗外》始，60多年的寫作生涯中，推出了《煙雨濛濛》《庭院深深》《一簾幽夢》《還珠格格》等70多部作品，多部代表作被改編為電影、電視劇。

改編自瓊瑤經典小說《煙雨濛濛》的劇集《情深深雨濛濛》當年播出之後引發巨大反響，成為內地與台灣收視率之冠。（網上圖片）

《還珠格格》改編自台灣言情小說作家瓊瑤的同名小說作品，並由瓊瑤親自擔任編劇。（網上圖片）