消費降級加內卷加劇　內地去年近300萬家餐廳關閉創新高

隨著中國消費降級和行業內部競爭加劇，餐飲業的寒冬似乎仍在持續。根據內媒近日不完全統計，2024年全年將有近300萬家餐廳關閉，創下歷史新高，其中包括多個知名品牌。分析師指出，目前餐飲市場已出現供過於求的現象，預計今年上半年將迎來另一波閉店潮。



根據餐飲媒體「紅餐網」的報道，過去一年中，許多餐廳在不為大眾所知的情況下悄然退出市場，涵蓋咖啡、烘焙、火鍋、茶飲、自助餐及速食等多種類型。「閉店」一詞已成為2024年中國餐飲業的主要關鍵字，各類負面消息如撤離、退出及跑路等層出不窮。

資料顯示，過去一年中國約有300萬家餐廳關閉，這一數字創下了歷史新高。業內分析認為，無論是完全退出還是大規模關店，面臨的困境均相似。

正豪大大雞排關閉大陸全線分店一度成熱話。（紅餐網）

從需求層面來看，外部環境的不確定性加劇，中產階級的資產縮水，使得大多數消費者的消費行為變得更加理性，傾向於追求性價比高及具剛需的餐飲服務。客流量的顯著下滑，加之經營成本居高不下，導致許多網紅餐飲店和高端餐廳逐漸失去市場競爭力，陷入困境。

在行業層面，目前中國的餐廳數量與人口數的比例達到1000比7，在全球範圍內名列前茅，這一數據顯示出中國餐飲市場的供過於求現象，進一步加劇了產業內部競爭，導致優勝劣汰的局面。

分析指出，經歷了高速增長的中國餐飲業如今正面臨停滯甚至衰退的挑戰。如果今年經濟有所回暖，到年底餐飲業可能會有所改善，但在此之前，行業的「大洗牌」幾乎是不可避免的。預計在今年上半年，餐飲業將面臨更猛烈的閉店潮。

預計在今年上半年，餐飲業將面臨更猛烈的閉店潮。（紅餐網）

面對如此困境，業內人士建議餐飲企業應重視降本增效，穩住基本盤，特別是要控制食材、租金、人工及雜項成本等四大支出。降本的措施必須從這四個方面著手，才能有效應對挑戰。

同時，「穩」將成為今年餐飲業發展的關鍵字，企業需謹慎經營，確保資金流動。對於不盈利的店鋪，應考慮撤出，主動退出市場也被視作一種智慧之舉，唯有如此，才能在特殊時期中求得生存，實現長期經營。如業內人士所言，「留得青山在，不怕沒柴燒。不離開，除了面子，其它的都輸；暫時離開，除了面子以外，其它都是穩賺不輸的」。