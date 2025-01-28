天才AI少女羅福莉助攻！業界揭DeepSeek：超過8年資歷的人不用

新創企業DeepSeek屠殺美國AI股，「AI天才少女」羅福莉被視為是幕後關鍵人物之一，如今她已經被雷軍以千萬人民幣的年薪挖角去小米。羅福莉是95後，2022年曾加入Deepseek，此次DeepSeek爆紅，她也再次引發關注。



內媒關注DeepSeek用人邏輯，一位曾配合的獵人頭公司就透露，DeepSeek不用資歷超過8年的人，也不會聘用知名人士，「因為這些人往往缺乏創新的動力。」



內地「95後」AI「天才少女」羅福莉，被小米創辦人雷軍以人民幣千萬元高薪網羅至旗下。（微博）

Deepseek：不尋求知名人士，喜歡年輕人

內媒《36氪》報道，DeepSeek創辦人梁文峰曾在訪談中透露，該公司的員工主要來自頂尖大學，包括應屆畢業生、博士實習生以及畢業僅幾年的年輕人。

與大多數AI公司偏好資深員工不同，DeepSeek更喜歡任用年輕人。一名與DeepSeek合作的獵人頭公司透露，DeepSeek不會聘用工作經驗超過8年的資深技術人員，「工作經驗在3到5年已經是最多的了」。

獵頭公司員工表示，DeepSeek不尋找知名人士，因為這些人往往缺乏創新的動力，「曾經的成功者已經成功過了，他們身上有不允許失敗的包袱。創新的事，還是交給新人去做」，內媒分析，這種策略也讓DeepSeek在短時間內迅速成為AI黑馬。

內地「95後」AI「天才少女」羅福莉，被小米創辦人雷軍以人民幣千萬元高薪網羅至旗下。（網絡照片）

AI「天才少女」羅福莉助攻DeepSeek

據內媒此前報道，羅福莉出生在四川小城一個普通家庭，上大學前沒怎麼接觸過電腦，誤打誤撞進了北京師範大學電腦專業，因基礎太差，剛開始成績墊底。她靠著天賦和努力，很快躍升到前幾名，並保研進入北京大學計算語言學研究所。

2019年，還在北大讀研的羅福莉，在人工智能領域頂級國際會議ACL上發表八篇論文，其中兩篇一作，結果登上中國互聯網問答網站「知乎」熱搜。羅福莉當時在知乎回應說：「這次投稿ACL是我近一年的產出，所以我認為自己是付出了足夠的努力的，當然也可能也有運氣成分加持。」

北大碩士畢業後，羅福莉加入阿里達摩院機器智能實驗室，主導開發多語言預訓練模型VECO。 2022年，她加入幻方量化從事深度學習相關策略建模和演算法研究，後又到幻方量化旗下起步公司——深度求索公司（DeepSeek）擔任深度學習研究員，參與研發大模型DeepSeek-V2。

當時，DeepSeek被稱為「AI界拼多多」，它以較低成本開發出能比擬ChatGPT的大語言模型受到業界關注，今年5月發布了DeepSeek-V2後打響中國大模型價格戰，促使位元組跳動、騰訊、百度和阿里巴巴等大廠跟進。

2018年11月28日，小米在北京舉行AIoT開發者大會，主題是「AI賦能，萬物互聯」。（視覺中國）

2024年羅福莉高薪被小米挖角，據傳小米CEO雷軍親自出手，也讓她因此聲名大噪，據傳DeepSeek的經歷是關鍵之一，也讓DeepSeek在2024年末獲得外界關注。

對於「AI天才少女」的外號，羅福莉曾在受訪時強調，自己並不希望被神化、娛樂化，羅福莉也曾評價DeepSeek團隊，「每一個人都非常優秀，創辦人也是我堅信的國內最適合技術驅動型創業的。」