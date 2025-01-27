DeepSeek｜美AI企業CEO﹕DeepSeek或擁5萬張Nvidia H100晶片

撰文：張偉倫
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據《CNBC》報導，Scale AI行政總裁Alexandr Wang 表示，過去十年來，美國可能在人工智慧競賽中一直領先中國，但在聖誕節那天，一切都改變了。

Scale AI為OpenAI、Google等主要人工智慧公司提供訓練資料。Alexandr Wang 表示，DeepSeek 的 AI 大模型性能與美國頂尖模型相當，並認為這可能「改變一切」。他指出，過去十年美國可能在 AI 競賽中領先中國，但DeepSeek的出現可能打破這種局面。

An illustration titled DeepSeek in Suqian, Jiangsu Province, China, on January 25, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images)

指DeepSeek或擁大量H100 GPU

Alexandr Wang 認為，DeepSeek可能擁有大量被禁止出口到中國的Nvidia H100 GPU，並呼籲美國政府對此進行調查和管制。他表示DeepSeek擁有約5萬張H100晶片，但此事顯然並不能公開討論，因為這很明顯違反了美國晶片出口管制令。

Alexandr Wang表示，通用人工智慧 (AGI) 是個熱門話題，大概需要2到4年的時間才能達到。

為了應對中國在 AI 領域的崛起，美國開始加大對國內 AI 基礎設施的投資。美國總統特朗普宣布與OpenAI、Oracle和 SoftBank合作，共同投資數千億美元於美國AI基礎設施建設，此計劃名為「星際之門」。此外，馬斯克的 xAI 也在擴展其超級電腦，以訓練其 Grok AI 模型。

DeepSeek飆升至美區蘋果應用榜第三。（觀察者網）

OpenAI財務總監﹕美AI業界意識到中國的競爭

在此之前，美國商務部工業和安全域 (BIS) 修訂了《出口管制條例》，將包括智譜在內的中國實體列入實體清單。此舉旨在限制中國 AI 公司的發展，尤其是那些需要大量算力來訓練大模型的公司。

圖靈獎得主、Meta AI 首席科學家楊立昆認為，DeepSeek 的成功並非代表中國在 AI 方面超越美國，而是開源模型正在超越專有模型。這顯示美國對於 AI 技術發展路線的思考正在發生轉變。

OpenAI財務總監Sarah Friar 認為，中美之間的 AI 競爭是真實存在的，雙方都在大力投資此領域。這表示美國的 AI 業界已經明確意識到來自中國的競爭壓力。

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