DeepSeek｜美AI企業CEO﹕DeepSeek或擁5萬張Nvidia H100晶片

據《CNBC》報導,Scale AI行政總裁Alexandr Wang 表示,過去十年來,美國可能在人工智慧競賽中一直領先中國,但在聖誕節那天,一切都改變了。



Scale AI為OpenAI、Google等主要人工智慧公司提供訓練資料。Alexandr Wang 表示,DeepSeek 的 AI 大模型性能與美國頂尖模型相當,並認為這可能「改變一切」。他指出,過去十年美國可能在 AI 競賽中領先中國,但DeepSeek的出現可能打破這種局面。

An illustration titled DeepSeek in Suqian, Jiangsu Province, China, on January 25, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images)