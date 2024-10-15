海拔8201米　北京16歲中學生登頂西藏卓奧友峰　明年挑戰珠峰

10月8日，來自北京的16歲中學生李浩榕成功登頂海拔8201米的西藏卓奧友峰，成為中國首位登頂卓奧友峰的未成年男性。



《新京報》報道，9月14日，李浩榕抵達西藏，開始由低至高、循序漸進的高原適應訓練。在領隊的帶領下，他克服極度嚴寒等惡劣環境，攀過8米冰壁，越過漫長雪坡。

10月8日，游美青少年登山隊隊員全員成功登頂海拔8201米的西藏卓奧友峰。（微信公眾號＠游美營地官方）

10月8日凌晨2時，李浩榕與登山隊隊員從海拔6900米的C2營地出發，向卓奧友峰頂峰衝刺。經過6個小時的攀登，上午8時10分，李浩榕成功登頂卓奧友峰，「珠峰就在我們前方30公里處，感覺觸手可及」。

據介紹，2023年1月，李浩榕在父親朋友的帶領下成功登頂四川四姑娘大峰，從此愛上這項運動。在不足兩年內，他先後征服非洲乞力馬紮羅、青海玉珠峰、新疆慕士塔格等3座高海拔雪山。

目前，李浩榕已將目標投向珠峰，計劃在2025年5月攀登海拔8848.86米的珠穆朗瑪峰。