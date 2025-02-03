大S去世｜台網紅：務必投胎到大陸　涼薄言論遭網民狂轟｢沒人性｣

台灣女藝人大S徐熙媛於2月3日證實病逝、終年48歲，震驚社會。不過除了罷免藍委團體、民進黨側翼群組瘋傳「大S死訊是藍白在擋罷免」的陰謀論外，台灣電商網紅486竟然發文「願大S務必投胎到中國、她妹妹也是」，這番發言，也讓網友痛批，「真的噁心」、「這種時候還這樣講話，也太沒品」、「搞政治搞到沒人性」。



台灣網紅486。（Facebook / @486先生）

台灣網紅486今天在X（前身為Twitter）發文，「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」這番言論被轉載至PTT論壇八卦版，引發網友痛批，「真的噁心」、「這種時候還這樣講話，也太沒品」、「這咖投胎連人都不能當」、「毫無口德的人」。

486在X上的發言。（ X截圖／@MR.486）

486在X上脫序行為已經不是第一樁，1月底才被踢爆，盜用韓國美女IG的照片，然後P圖成全裸照上傳到X平台，並散佈「大陸女子去日本賣」的假訊息。被揭穿後，486默默地把貼文刪除，但是完全沒有出面回應或道歉。

台灣民進黨立委郭昱晴儘管過去也曾批評過大S掃貨日本口罩轉贈大陸的行為，但是她今天在聽聞噩耗後，還是相當悲傷地表示，相當不捨，希望大S家屬節哀，並為其家屬致上最深刻的哀悼之意。

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