大S去世｜台網紅：務必投胎到大陸 涼薄言論遭網民狂轟｢沒人性｣
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣女藝人大S徐熙媛於2月3日證實病逝、終年48歲，震驚社會。不過除了罷免藍委團體、民進黨側翼群組瘋傳「大S死訊是藍白在擋罷免」的陰謀論外，台灣電商網紅486竟然發文「願大S務必投胎到中國、她妹妹也是」，這番發言，也讓網友痛批，「真的噁心」、「這種時候還這樣講話，也太沒品」、「搞政治搞到沒人性」。
台灣網紅486今天在X（前身為Twitter）發文，「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」這番言論被轉載至PTT論壇八卦版，引發網友痛批，「真的噁心」、「這種時候還這樣講話，也太沒品」、「這咖投胎連人都不能當」、「毫無口德的人」。
486在X上脫序行為已經不是第一樁，1月底才被踢爆，盜用韓國美女IG的照片，然後P圖成全裸照上傳到X平台，並散佈「大陸女子去日本賣」的假訊息。被揭穿後，486默默地把貼文刪除，但是完全沒有出面回應或道歉。
台灣民進黨立委郭昱晴儘管過去也曾批評過大S掃貨日本口罩轉贈大陸的行為，但是她今天在聽聞噩耗後，還是相當悲傷地表示，相當不捨，希望大S家屬節哀，並為其家屬致上最深刻的哀悼之意。
【相關圖輯】點圖放大看「大S徐熙媛感情史」：
+11
【圖輯】點圖放大看更多大S生前照片：
+11
大S去世│傳導遊還原4天奪命過程：曾在醫院看病開藥 半夜突惡化蛇年│名人御用命理師稱4生肖最衰 劉德華郭富城周杰倫有冇運行？DeepSeek｜IT天才唐鳳教奇招避敏感問題審查 迫它乖乖答六四事件死刑槍決後要用腳踩死囚的背？退休法警曝：將最後一口氣踩出來知名YouTuber雙胞胎女兒「未滿月先後離世」 悲訴：無法言語的痛
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】