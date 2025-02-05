大S流感去世｜內地網紅「中S」宣布不再模仿大S　網民反應兩極

台灣女星大S（徐熙媛）春節期間與家人赴日旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，震驚各界。內地網紅「中S」因模仿大S爆紅，直播帶貨也吸引許多粉絲，她2月3日晚間拍片表示，自己會暫停模仿大S，粉絲詢問後她進一步表示，「暫停是停止的意思，以後都不會模仿了。」



有不少網民稱讚「中S」的決定，謝謝她體諒粉絲的心情，但也有不少網民希望她能繼續模仿。有網民指出，模仿已逝明星的抖音網紅很多，希望「中S」不要放棄，「多出現在螢幕上，讓我們覺得一直有人記得她，即使知道妳並不是她。」



「中S」因模仿大S爆紅，在大S過世後，宣布不會再模仿。（抖音截圖）

「中S」因模仿大S爆紅，在大S過世後，宣布不會再模仿。（抖音截圖）

「中S」因模仿大S爆紅，在大S過世後，宣布不會再模仿。（抖音截圖）

大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

據了解，「中S」某日因在小紅書上分享穿搭相貌神似大S而走紅，但真正令她得到網絡關注的是，與模仿具俊曄的網紅「且俊曄」、模仿汪小菲的網紅「汪大菲」連線，在三人情感糾葛引發關注的時候爆紅，「中S」復刻大S與老公具俊曄婚紗照同款露肩禮服，搭配招牌白色頭紗，過程中「且俊曄」大唱情歌，「汪大菲」則不滿嗆聲自己比且俊曄帥，吸引大批網友觀看。

「中S」某日因在小紅書上分享穿搭相貌神似大S而走紅，但真正令她得到網絡關注的是，與模仿具俊曄的網紅「且俊曄」、模仿汪小菲的網紅「汪大菲」連線，在三人情感糾葛引發關注的時候爆紅。

「中S」更曾經去深圳的麻六記開幕找尋張蘭引發關注。大S的死訊傳出後，「中S」發影片表示，自己當初因為神似大S很高興，「畢竟長了一張明星臉誰不開心呢？」，後來也因此看了大S的許多作品和綜藝，覺得她就是「妥妥的大女主」，她表示，自己最近開始創業，有兩個多月沒有模仿，知道大S的噩耗，一度以為是假的，不敢相信。

「中S」說大S的死訊公布後，」許多人傳訊息來讓她不要再模仿，亦有網民希望她繼續模仿，她表示自己也有自己的生活和事業，以後會發布日常的影片，但會暫停模仿。「中S」最後勉勵所有的女孩要當人生自己的主角。

「中S」的影片引發網民熱議，有網民認為她過去模仿大S都是偏戲謔的方向，「互聯網是有記憶的」，批評她蹭熱度，但亦有網民感謝她決定停止模仿，也有不少網民鼓勵她繼續模仿，「讓我們能一直懷念她，即使知道妳不是她。」

網民點睇：

不要模仿了謝謝！她是我們許多人心中的一代女神，讓她安息吧！

可以停止模仿．但希望妳不要停止更新，讓我覺得她彷彿還在，好難過。

從此只有中S了，希望你多多出現在螢幕上。

模仿已故明星的人這麼多，畢竟是老天賞飯吃，別浪費了。

菀菀類卿，終於是感受到了。

