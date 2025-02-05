內地再發通知整治微短劇　未標註許可證或備案號不得上線

近年來，內地微短劇風靡各個社交平台，從霸道總裁到穿越、玄幻等古裝劇集應有盡有。隨著微短劇的發展，國家廣電總局2月5日發通知表示，將落實微短劇的「分類分層審核」制度，未標註許可證或備案號的微短劇將不得上線。



2月5日，國家廣播電視總局發布《關於進一步統籌發展和安全促進網絡微短劇行業健康繁榮發展的通知》對微短劇按三類分三個層級進行審核管理，以差異化、精準化管理優化審核流程、提高審核效率。

周星馳出品的短劇《大話大話西遊》昨日開鏡，張天愛、蔣龍等主演一同出席。（張天愛微博圖片）

投資百萬以上的「重點微短劇」，的規劃備案由國家廣電總局統一備案公示管理；30萬至百萬之間的「普通微短劇」，需報省級以上廣電主管部門進行規劃備案和成片審查。投資額不足30萬的則由播出平台進行審核及版權核定，定期向屬地省級廣電報備。

通知要求，擬在平台首頁首屏首推推薦播出的微短劇，由國家廣電總局對成片進行覆核。對重大題材或者涉及政治、軍事、外交、國家安全、統戰、民族、宗教、司法、公安等特殊題材的微短劇，按有關協審工作機制落實審核要求。微短劇的制作方、投流方、推廣平台、播出平台等均須對其制作或發布的宣傳推廣內容審核把關。

根據通知，網絡視聽平台、小程序、投流方等播出或引流、推送的所有微短劇，均須持有網絡劇片發行許可證或完成相應上線報備登記程序。節目上線前須在片頭按相應格式要求標注網絡劇片發行許可證號或節目登記備案號。網絡視聽平台不得上線傳播未標注許可證或備案號的微短劇，也不得為其引流、推送。