｢霸道總裁｣遭整治？廣電發文管理短劇：禁通過炫富、炫權製造爽點

11月22日，廣電總局網絡視聽司針對「霸總」微短劇發佈管理提示，文中強調，要防止宣揚攀附權貴、豪門、富豪的婚戀觀，防止存在刻意通過拜金、炫富、炫權、享樂等製造爽點。



熱門短劇宣傳圖。（網絡圖片）

熱門短劇宣傳圖。（網絡圖片）

廣電總局發佈的管理提示中提到，有一種被網民貼上「霸總」標籤的微短劇，將代表成功、權力、財富的「霸道總裁」角色設定以及「愛上我」的浪漫劇情設定，當成追求流量的砝碼，一些製作機構爭相編排嚴重脫離生活實際和現實邏輯的情節。

據此前報道，內地一部名為熱門的短劇《保潔老媽無極歸來》原本在各大APP平台上深受歡迎，但目前已無法搜尋到。該劇講述27歲的百億（人民幣）身家的霸道總裁與一位45歲的清潔阿姨因「一夜情」結緣，並由此展開一段荒誕的愛情故事。

熱門短劇《保潔老媽無極歸來》原本在各大APP平台上深受歡迎，近日已無法搜尋到，疑似因新政策而下架。（《保潔老媽無極歸來》宣傳圖）

熱門網劇宣傳圖。（網絡圖片）

廣電總局網絡視聽司明確提出，不能以荒誕藝術手段為藉口隨意編造過度離奇且缺乏價值關懷的情節，從而影響大眾對中國企業家群體的認知，損害企業家群體形象。

管理要求還提到，要講好歷史上和當代的中國企業家故事。避免局限於愛情撕扯和家庭糾紛，尤其要防止宣揚攀附權貴、豪門、富豪的婚戀觀；

要加強對「霸總」微短劇的管理，不以「霸總」之類的字眼作為片名吸睛引流。防止存在刻意通過拜金、炫富、炫權、享樂等製造爽點，對主題的把握和主角的塑造偏離主流價值導向，以及宣揚不勞而獲、一步登天、一夜暴富的人生觀、價值觀等問題的微短劇上線播出。