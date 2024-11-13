20歲女代孕流產被趕走　僅獲1000元補助　昆山衛健委介入調查

今年6月，20歲的小溪（化名）在江蘇昆山市一間代孕機構有償代孕，懷孕5個月後流產。她日前住院接受清宮手術，11月12日出院後，代孕機構將她趕出待產時住的宿舍，安排她入住2天酒店後回家。

目前，小溪已向昆山市衛健委舉報代孕機構及相關醫療機構存在的違法行為，並向警方報案。



《澎湃新聞》報道，今年6月15日，小溪在昆山市接受胚胎移植手術，術後被安排入住昆山某小區待產，與其他代孕媽媽同住。今年9月，懷孕3個月的小溪妊娠反應大，情緒時常處於崩潰邊緣，於是在網上向打拐志願者上官正義求助。

小溪的相關產檢報告。（微博＠上官正義）

代孕機構提供的「愛心孕媽補償表」。（微博＠上官正義）

上官正義稱，當時從外地趕到昆山安撫小溪，並告知她若身體出現異常，應及時就醫，並如實說明情況；若個人權益受到侵害，應該第一時間向相關部門求助。

小溪介紹，代孕機構事先承諾有24萬元代孕補償，分階段支付。她被安排到私立醫療機構產檢，第一個月在昆山某門診部產檢，後來轉到昆山虹橋醫院產檢。產檢時，其他代孕媽媽用別人的身份證掛號，小溪用自己的身份證，但做產檢的醫療機構沒有為她建立孕期檔案。

小溪被安排到昆山虹橋醫院產檢。（微博＠上官正義）

今年9月17日，小溪收到2萬元代孕補償。（澎湃新聞）

小溪後來說服自己，堅持繼續代孕。11月初，她的小腹突發絞痛，立即通知代孕機構人員，在去往醫院的途中流產。出院記錄顯示，患者因「停經23+3周，下腹痛2小時」於2024年11月6日入院，11日做清宮手術，12日出院。

出院後，小溪被代孕機構趕出待產時住的宿舍，安排她入住房費90多元/天的酒店，住滿兩天就讓她回家，僅拿到1000元補助，「剛做完手術，我現在很虛弱。代孕機構安排我住進了一家酒店，房間10平方米左右，房費一天90多元，兩天後他們就不管我了，我不知道該怎麽辦」。小溪認為其身體受到傷害，代孕機構至少應當支付本月的補償金和工資。

小溪表示，身份證件顯示其今年22歲，但實際年齡小兩歲。由於經濟拮据，2022年11月她曾通過網絡聯繫代孕中介賣卵，獲2.5萬元「補償」。

小溪流產後的出院紀錄。（微博＠上官正義）

11月12日，小溪在上官正義的陪同下，向昆山市衛健委舉報代孕機構及相關醫療機構存在的違法行為，並向警方報案。

同日，昆山市衛生健康委員會通報稱，針對網絡反映有關人員代孕流產的情況，該委會同公安等部門成立聯合調查組，正在開展調查工作，對違法違規行為將予以嚴處。在昆山市衛健委的協調下，小溪被安排入住當地一間醫院接受觀察和治療。

小溪敘述代孕經過時稱，「發自內心想說的是，人在很貧窮的時候，看到代孕廣告真的會覺得是希望，心裏只想著要賺錢，不會考慮到那麽多風險」。

小溪表示，經過這次代孕流產帶來的身體和精神的雙重損害後，她認為應當清理非法的代孕機構，困難的人有不少，他們可能就會像她一樣，即使看到非法的灰色機會，也會想走捷徑。現在她主動說出自己的遭遇，是想告誡女孩們要遠離賣卵、代孕，這對女性的身心傷害極大。