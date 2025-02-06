美國對華政策變動　內地跨境電商：海外買家成本最大將增20美元

美國當地時間2月4日，美國郵政總局（USPS）表示停收來自中國和香港的包裹。2月5日又發公改變立場，表示將從5日起繼續接收來自中國內地與中國香港郵局的入境包裹。



不過，在美國郵政暫停接收聲明前，特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署對中國加徵10%全面關稅的行政命令正式生效，同時取消了來自中國的800美元以下商品的「小額豁免」免稅政策。



這使中國跨境電商面臨著美國政策的極大不確定性。蛇年開工首日，內地一家跨境電商，政策突然變動帶來的影響必然有，但具體多大還不明晰，尚處於走一步看一步的階段。還有業界人士表示，取消小額豁免將增加海外買家成本，未來海外倉發貨將有望顯著增長。



據《第一財經》報道，一家國際跨境電商平台相關負責人表示，「沒想到特朗普等我們過了新年才放大招！」目前，公司正在加緊向賣家收集信息的過程。他表示，使用USPS的賣家非多數，單價較低的產品更多選用燕文、雲途、遞四方等國際物流平台，這些平台也有自己的直發網絡，因此影響不會太大。

不過取消來自中國的800美元以下商品 「小額豁免」 的免稅政策沖擊更大。將直接削弱中國跨境電商的競爭力，抬高中國電商產品成本的同時降低交付時效，進而影響跨境電商直發小額包裹的整體貨量。

中國跨境電商平台在Temu在美國增長驚人，圖為Temu郵包。（Getty）

內地橙聯股份近年來打造了跨境直發網絡和海外倉體系。橙聯首席商務官康勇表示，初步估計，海外買家平均每單的成本將增加10至20美元。這將對購買低值貨物的低收入消費者造成影響，新政策未來對跨境直發的影響有多大，要根據海外買家的總體成本承受力來評估。

根據美國海關和邊境保護局的數據，在過去10年中，進入美國的申請「最低限度」關稅豁免的貨物數量出現指數級增長，從2015財年的每年約1.39億件增加到2023財年的每年超過10億件，增幅超過600%。在2024財年，「最低限度」貨物數量再次上升至超過13.6億件。而特朗普撤小額包裹關稅，將對拼多多旗下的Temu，以及中國平價電商Shein造成打擊。

近年來，跨境電商在中國興起，海淘受到很多消費者追捧。（VCG）

對此，提供海外倉服務的萬邑通集團副總裁汪思傑表示，對跨境電商賣家而言，可能要改為一般貿易的方式清關，進入美國境內後中轉為貼面單，時效預計會增多一兩天，成本也會有所增加。短期也會有更多商家將包裹轉為海外倉發貨，雖然原本預計今年海外倉業務增長保守，但隨著美國政策的變動，有望增長顯著。

《第一財經》報道介紹，中國跨境電商和物流企業正在努力開辟進入美國的新途徑，尋求更多元的途徑。目前，中國跨境電商企業數量已超12萬家，跨境電商企業累計在海外注冊商標超3萬個。商務部的數據顯示，2024年，中國跨境電商進出口2.63萬億元，增長10.8%，過去5年跨境電商貿易規模增長超過10倍。