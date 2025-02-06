內地春節檔電影海外熱映　外交部：電影將成為世界看中國的新窗口

內地蛇年春節檔電影票房超100億元（人民幣），令2025年中國電影市場累計票房超越北美票房成績，位列全球第一。



2月6日，外交部例行記者會上，有記者引述外媒評論稱，中國節電影市場的繁榮顯示出消費市場回暖，部份影片在海外熱映也體現出中國文化軟實力的提升。對此，外交部發言人郭嘉昆表示，這反映出中國消費市場的旺盛活力；並表示走出國門的電影將成為世界看中國的新窗口。



中國外交部新任發言人郭嘉昆。（外交部）

郭嘉昆介紹，「春節看電影現在已經成為新的年俗，蛇年春節的電影市場更是迎來了開門紅。」數據顯示，截至2月5日，春節檔上映新片總票房突破100億元人民幣，觀影人次達到1.87億，再創歷史新高。多部影片在海外同步上映，有的還登上了當地非英語影片的票房榜首。

郭嘉昆表示，春節票房的火爆反映出中國消費市場的旺盛活力，也彰顯了中國經濟強大的內生動力和廣闊的發展前景，一部部走出國門的電影也成為中外交流的新橋梁和世界看中國的新窗口。

他表示，歡迎各國遊客用好來華免簽和簽證便利化政策，親身走進中國，感受中華文化的獨特魅力。

內地春節檔電影票房破百億。（視覺中國）

據央視新聞報道，春節期間，《封神第二部：戰火西岐》、《唐探1900》、《射雕英雄傳：俠之大者》等2025年春節檔新上映影片亦在海外多個國家和地區同步上映，在海外收穫亮眼票房成績。

其中，電影《封神第二部：戰火西岐》在美國、法國、英國、保加利亞等16個國家和地區全球同步上映，在澳大利亞和新西蘭全國範圍內，連續四日均為單屏票房冠軍；1月31日至2月2日，在北美地區居非英語影片票房榜首；在法國上映後成為法國院線評分系統中，同期電影評分最高。

電影《唐探1900》於春節期間在西班牙多個城市陸續上映。同時該片在北美地區排片共計213間影院，澳新地區排片共計93間影院，突破華語影片海外發行排片新紀錄。