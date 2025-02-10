內地2024年度結婚登記數再度下降　離婚人數略有上升

內媒《澎湃新聞》報道，根據民政部官網披露的2024年婚姻登記數據，2024年中國結婚登記數為610.6萬對，與2023年相比，結婚登記數減少了157.4萬對，下降了約20.5%。



示意圖。（視覺中國）

2月8日，中國民政部官網公布了2024年全國婚姻登記數據，2024年全國結婚登記數為610.6萬對，離婚登記數為262.1萬對。

而2023年，中國辦理結婚登記768.0萬對，辦理離婚登記259.3萬對。也就是說，2024年度結婚登記數減少了157.4萬對，下降了約20.5%；離婚登記數則增加了2.8萬對，上升了約1.1%。

2022年2月22日，在湖北省襄陽市保康縣民政局婚姻登記處，一對新人在領取結婚證後合影留念。（視覺中國）

報道指，中國結婚登記數在經歷2023年的止跌回升後，再度下探。民政部統計數據顯示，在2023年以前，全國結婚登記數已持續下跌多年：2013年全國結婚登記量為1346.9萬對，在2014年開始逐年下降，後於2019年跌破1000萬對大關，2021年跌破800萬對大關，2022年降至683.5萬對，跌破700萬對大關，而2023年則回升至768萬對。