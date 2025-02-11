廣西中學教師被舉報性侵女學生致其自殺亡　警方調查：部分屬實

廣西一名女子在網絡上實名舉報，稱其妹妹遭中學教師性侵後患上抑鬱症，最終於2025年1月17日自殺身亡。《央視新聞》報道，經初步核查，網上舉報情況部分內容屬實，部分內容仍需進一步調查核實。



唐毓文。（家屬舉報材料）

廣西一名女子在微博平台手持身份證，舉報廣西百色市祈福高中一位名叫唐毓文的教師，對當時還未滿16歲的學生符月華同學長期進行性侵與性騷擾，並對其進行精神控制，造成師生戀假象。

家屬舉報材料：

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該名女子表示，其妹妹符月華於2018-2024年間多次輕生，且多次進行精神治療，但病情反覆導致符月華她患有重度的抑鬱症，最終於2025年1月17日自殺身亡。

家屬舉報材料顯示，符月華成績優秀，曾被華東師範大學錄取，但因抑鬱症發作無法安心讀書被退學。

符月華於2018-2024年間多次輕生，且多次進行精神治療。（家屬舉報材料）

據《中國新聞周刊》，女生好友表示，「她很聰明、開朗、善良，學習成績一直名列前茅，她真的是天才少女。家庭氛圍很好，有愛溫馨，她是家中獨女，有一個很愛她的爸爸」。高考復讀後考上了華東師範大學，「朋友圈有時會看到她發的病例狀態，但我不知道她變成這樣的原因，也會問她最近過得怎麼樣，直到今天我才知道她去世了，她爸爸傷心欲絕，目前在醫院住院。」

符月華曾考上華東師範大學。（家屬舉報材料）

網傳與家屬聊天記錄。

《央視新聞》2月11日報道指，當地經初步核查，網上舉報情況部分內容屬實，部分內容仍需進一步調查核實。根據已經核實掌握的情況，百色市教育局已經對百色祈福高級中學唐某某予以停職處理。針對網上舉報唐某某涉嫌違法犯罪的行為，公安機關已介入調查。對於唐某某師德失范行為教育部門將進一步調查核實，依紀依規處理。

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