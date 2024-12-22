駕小米電動車衝落30米山崖　河南一家4口無恙：感謝小米汽車安全

據內媒《新黃河》報道，12月11日，河南一家4口駕駛小米SU7pro時，不慎在下山過程中車輛突然衝下30米山崖，幸運的是4人皆安然無恙。雖然駕駛的小米已損毀嚴重報廢，但當事人還是表示，「謝天謝地，謝小米汽車的安全，謝擋住車輛繼續下衝的一草一木，謝救援人員。」



12月11日，來自河南的王雨和丈夫、婆婆、2歲半的女兒駕駛小米SU7pro去鞏義市浮戲山景區遊玩，下山過程中車輛突然沖下山崖，經過翻轉後被樹木擋住，一家人均無生命危險。

事後，王雨描述事發經過稱，她坐在主駕駛位後排，抱著2歲半的女兒，婆婆坐在右後排。車輛墜落經過翻轉與山石發生碰撞，車頂被砸碎，後又被一棵樹擋住。車輛前排、右側方氣囊全部彈出；王雨所處左後排車玻璃沒有破損，整個車身均有不同程度損毀。

車輛被樹木擋住停止墜落後，因強大沖擊力，女兒脫離王雨懷抱飛出，幸運的是被前排氣囊給接住，趴在車輛控制處，「我連忙拍叫女兒並把她抱起來，她還有反應，我才放下心來。」她表示，女兒只有額頭上有個小傷口，其他無礙。

王雨稱，除老人輕微骨折外，其他人均輕微擦傷，事發時沒有注意車況，車速約40km/h。事發後救護車前來救援，據醫生表述，車輛墜落高度約20、30米左右。

現場照片顯示，這台紫色的小米SU7已完全報廢，顯然遭遇了嚴重撞擊，天窗、前擋風玻璃皆碎裂，前後保險槓脫落，前機蓋因撞擊褶皺嚴重，車上的零部件也因為滾落而丟失。不過車輛框架依然完整，A柱也未有太大變形，主駕駛車門可正常打開，後車門玻璃還能降下去。

經此事故王雨感嘆，「乘坐車輛一定要系安全帶，安全帶太重要了，也要給孩子買安全座椅。」王雨丈夫在社交平台發文稱，剛提車一個月就遭遇事故，車輛面臨報廢，「謝天謝地，謝小米汽車的安全，謝擋住車輛繼續下衝的一草一木，謝救援人員。」