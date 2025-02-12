東航提高考核標準　至少89名學員被停飛　航空業震蕩明顯？

《三聯生活周刊》消息，2024年，中國東方航空（下稱東航）新增考核規定，提高飛行學員的考核標準，導致東航委托的中國民用航空飛行學院（下稱中飛院）培養的至少89名飛行學員被停飛。標準的變動背後，是疫情以來航空業震蕩之下，飛行員冗餘和積壓的現狀。



據東航飛行技術管理部出具的《關於飛行學生xxx等34名停飛處理的函》及一份包含停飛學生姓名和身份證的名單顯示，中飛院已有34名2018級養成生和25名2019級養成生，因未在規定時間內通過兩門考試被停飛，共計59人。

幾十位學員和家長曾數次前往東航總部、民航局和學校溝通，從學校處得知，2024年10月至12月，89名學員因兩門考試超期未通過被停飛。

東方航空至少89名飛行學員被停飛。（微博＠中國東方航空）

據介紹，國內培養飛行員的模式主要分為兩種，一種是航空公司出資委托航校培養，被稱為養成生（高中招飛）或大畢改學員（大學招飛）；另一種是航校自主出資培養，然後將學員「賣」予航空公司。兩種培養方式均需要4至6年時間。

東方航空全球首架C919（註冊號B-919A）。（微博＠中國東方航空）

有人認為，根本原因是目前國內航空業不景氣，對機師的需求低，且機師培養本來就需要嚴格把關，在預期需求減少情況下更會嚴控，又提到現時科技發展迅速，以後可能都是無人客機自動駕駛。另有人認為，這批被停飛的飛行學員，可能是前幾年疫情原因導致考試推遲，也可能是因時間緊迫、考試資源有限等多重因素，沒有如期達標，導致停飛。