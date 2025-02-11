過百旅客抵印尼　苦等幾小時獲悉行李滯留廣州　航空公司咁解釋

有旅客反映，2月10日乘坐翎亞航空的航班從廣州飛往印尼雅加達，到埗後被告知包括自己在內的108名旅客的托運行李仍在廣州。

2月11日，代理涉事航班的南方航空稱，行李未隨運是因為飛機載量不夠，現已安排航班將行李運至雅加達。



《極目新聞》報道，乘客張先生介紹，2月10日凌晨2時許乘坐翎亞航空8B0861次航班從廣州白雲機場起飛，5個小時後抵達雅加達蘇加諾哈達國際機場。在等待領取行李時，他發現僅少數乘客取得托運行李，2、3個小時後，機場工作人員才通知有108位乘客的行李還在白雲機場。

張先生同行友人收到的電郵。（大皖新聞）

張先生稱，同機旅客在機場排隊登記，機場工作人員告知，他們的行李將於2月11日隨另一航班運來，乘客可選擇到機場領取或郵寄。至於轉機的旅客，行李會隨轉乘航班運至目的地機場。

張先生表示，航班上有很多中國乘客，語言不通，機場曾提供一個電話號碼，讓旅客咨詢行李情況，但一直無人接聽。他又稱，此行是到雅加達洽談業務，行李箱內放有各種樣本，因行李未按時運抵，直接影響其工作安排，返程機票也需要更改。

未取得行李的旅客在機場排隊登記。（大皖新聞）

滯留行李登記表。（極目新聞）

廣州白雲機場客服人員稱，涉事的8B0861次航班由中國南方航空代理。南方航空廣州行李咨詢部門工作人員表示，該航班108名乘客的行李沒有隨運是因為飛機載量不夠，2月11日已安排航班載運被滯留的行李。

翎亞航空客服熱線工作人員稱，已接到在廣州白雲機場同事通知，滯留的行李已於2月11日上午8時許運抵蘇加諾哈達國際機場。工作人員稱，一般這種情況沒有相關賠償政策，乘客後續可與機場方溝通，看是否會有特殊處理方式。

翎亞航空客機。圖非涉事航班。（微信公眾號@翎亞航空GSA）

張先生已在蘇加諾哈達國際機場工作人員帶領下取得行李，但他透露，估計還有90%的旅客未領取行李，「在這裏找行李很繁瑣，我們帶著翻譯，在翎亞航空工作人員的帶領下，出示各種證明材料才能提取行李」。

另《大皖新聞》報道，翎亞航空中國區總部稱，經與機場同事核實，由於當晚天氣原因，飛機需要控制載量，「所以才把行李落下」。