【南丫島貨輪爆炸】爆炸聲震撼大嶼山南　遠至長洲都聼到

今日（8日）早上約11時半，南丫島近下尾嘴以南對開一海里，一艘貨輪發生爆炸起火。事發時，爆炸聲震撼整個大嶼山南，南丫島以南包括深灣、東澳及模達灣，均能感受爆炸帶來的震動，長洲部分地區，均聽到油輪爆炸聲音。有南丫島村民表示，爆炸威力大，家裏的門「嘭」一聲合上，窗戶及門亦有震動。

（黃景洪攝） 「窗突然有轟轟聲，以為地震」 居於南丫島模達新村的張小姐，油輪爆炸時正身處騎樓，她指窗突然有「轟轟」聲，以為地震，她的貓仔在吃飯，嚇得馬上逃走進房。張小姐馬上問鄰居是否地震，對方指不像地震， 「好大聲響了數下，接著停了數秒，又再有嘭一聲，他覺得像爆炸」。張小姐表示附近曾有地方爆石，開初亦以為爆石，但鄰居指爆石不是這樣。她又指，事發地點距離家較遠，未有聞到異味，只是門及窗都有震動。另有兩名模達新村的居民都表示，意外發生時聽到巨響，感覺到「震一震」。

南丫島模達灣的居民代表黃俊邦表示，南丫島以南地區，包括深灣、東澳及模達灣，均能感受爆炸帶來的震動。有村民向他表示，家裏的門因爆炸氣流，「嘭」一聲合上，幸未有意外發生。

（長州居民提供） 長洲亦聽到爆炸聲 爆炸威力之大，遠至南丫島南面約10公里的長洲都感受到。有長洲居民表示，事發時身處室內，仍能清晰聽到爆炸聲，相信聲量頗大。亦有長洲居民事發時正出海，目擊油輪冒出火焰及大量黑煙，黑煙升至半空。

消防處傍晚交代意外起因。消防處指，涉事起火運油輪當時正準備由另一艘油躉進行加油，當船員於船面上接駁喉管時突然發生爆炸，船員指當時發生三次爆炸聲繼至起火。事件中一名越南船員死亡，三名越南船員及一名新加坡船員留醫，當中一人留醫深切治療部，另有兩人仍然失蹤。