【同仁堂過期蜂蜜】對下屬企業管控不力　北京市問責集團14人

北京同仁堂早前爆出食安醜聞，其蜂蜜生產商「鹽城金蜂」被揭發回收大量過期或將過期蜂蜜，表面上是「退給蜂農養蜜蜂」，實質卻是倒進大桶送回原料庫回收再用，更擅自更改產品生產日期標籤。目前涉事子公司已被釘牌5年及罰款1408萬元（人民幣．下同）。 另據北京市紀委官方微信公眾號「清風北京」12日消息，北京市紀委市監委近日針對北京同仁堂蜂蜜問題啟動問責調查，對14名相關責任人進行了嚴肅問責。

多名工人將已經撕掉標籤的過期或者臨近過期的蜂蜜，倒進大桶回收。（影片截圖）

消息稱，調查組圍繞證據認定了相關責任人的違紀違規事實，發現北京同仁堂集團黨委沒有充分發揮在國有企業的政治核心和領導核心作用，內部管理混亂，對下屬企業監督管控不力，對控股企業存在的生產經營和質量管理問題失察失責，相關企業質量管控制度虛化不落實，造成國有資產嚴重損失，對「同仁堂」品牌形象產生惡劣影響。

消息又指，北京同仁堂蜂蜜問題，觸及了食品安全這根紅線，損害了人民群眾生命財產安全和國有資產權益，應當予以嚴肅處理。此次共問責處理14名個人，包括書面檢查1人，給予開除黨籍1人，撤銷黨內職務（政務撤職）1人，黨內嚴重警告處分4人，政務記大過處分1人，誡勉問責1人，其他5人分別給予降職、免職、解除勞動合同、調離崗位等相應處理。

其中，對北京同仁堂集團原黨委書記、董事長梅群嚴肅批評，責令其向市委作出深刻書面檢查；對北京同仁堂集團黨委副書記、總經理、北京同仁堂股份董事長高振坤給予黨內嚴重警告處分；對北京同仁堂集團總工程師田瑞華給予政務記大過處分。據悉，上述黨紀政務處分已於2月3日前全部執行完畢。