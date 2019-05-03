【復仇者聯盟4】美國隊長時間旅行遭質疑有漏洞　導演首開腔回應

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）再一次掀起Marvel電影熱潮。而在電影上映前，惹影迷擔心的六名元祖復仇者，最終命運各異，有人歡喜有人愁，當中最有話題性必定是美國隊長。

注意！！！下文含劇透！！！

美國隊長在《復仇者聯盟4》的命運，成為討論的話題。（劇照）

究竟美國隊長的時間旅行合唔合理？（劇照）

在《復仇者聯盟4》結尾，美國隊長因需要把六顆無限聖石放回原來位置，而要進行多一次時間旅行，然而他這趟旅程卻非常神秘，沒有人知道他在這次旅程發生了什麼事。除了這次神秘之旅外，美國隊長聯同鐵甲奇俠及雷神大戰2014年版魁隆時，竟然能成功拿起雷霆戰鎚（Mjolnir）。可是他能拿起雷霆戰鎚都不是最大問題，最大問題是他應該歸還何處，因為當時肥版雷神與火箭浣熊從Jane Foster身上取得逆能（Aether）後，雷神在回到2023年前，才意識到可以重奪雷霆戰鎚，但他在伸手示意後，都需要隔一段時間，雷霆戰鎚才重回他手中，並說了一句話「我還配得起它」。那麼，美國隊長要去哪裡還鎚呢？

除了如何歸還雷霆戰鎚外，靈魂寶石又要如何還給紅骷髏；逆能又如何重新注射到Jane Foster呢？於是不少人質疑美國隊長最後的時間旅程。

時間旅行問題，目前成為《復仇者聯盟4》最多人討論的話題。（劇照）

美國隊長最後的時間旅行有問題？

在《復仇者聯盟4》尾聲，影迷見到美國隊長終於有情人終成眷屬，與Peggy Carter跳舞。可是，他此舉極有可能影響現實的時間線，並出現在戲中「古一」所提及的時間分支，所以當時「變形俠醫」布斯班拿才提出要把所有借回來的東西還回當時的時間點。可是，影迷在最後見到一個年華老去的美國隊長，並疑似在那個時空定居，展開另一條新故事線，並在最後回到2023年的世界，並把那個盾牌交給了飛隼（Falcon）。

了解量子領域，相信有助了解美國隊長時間旅行及之後的Marvel電影。（劇照）

《美國隊長2》一幕似有解釋

於是當時網上曾傳出，Peggy Carter由始至終的丈夫都是這位來自2023年的美國隊長。根據外國傳媒《The Hollywood Reporter》指出，其實早在《美國隊長2》已留有暗示。當時美國隊長在展覽上看到一段Peggy Carter在1953年受訪的影片，她指出二戰時，美國隊長拯救了群軍人，當中包括她的丈夫。當初影迷聽起來，覺得會是隨便的一名士兵。然而，這位士兵或可能是美國隊長本人。之後，在同一部電影中，美國隊長探望當時患有老人癡呆症的Peggy Carter，她床邊便擺放著一張只有她本人及兩名孩子的照片，唯照片卻看不見其丈夫。她告訴美國隊長，她經歷了一段漫長而充實的生活，並認為美國隊長曾回到她身邊。而在《蟻俠》（Ant-Man）中，曾閃回到1989年，當時Hank Pym面對神盾局創辦人之一的Howard Stark、Peggy Carter及神盾局前高官Mitchell Carson。當時四人曾討論如何複製「彭氏粒子」。據了解，當時68歲的Peggy Carter左手是戴著結婚戒指。

在《復仇者聯盟4》時，由於紐約之戰計劃失誤，迫使Tony Stark及Steve Rogers回到1970年，並計劃偷走當時仍受神盾局保管的宇宙魔方。當時影迷見到Steve Rogers為了躲避追捕，而意外走入了Peggy Carter的辦公室，並看到她的辦公室枱頭放了美國隊長的舊照。所以按照這推測，美國隊長應該回到了1947年（《特工Carter》完結）至1953年間（《美國隊長2》中影片），並在《復仇者聯盟4》結尾時，出現了一輛20世紀40年代風格的汽車，疑似間接證實了這個時代。所以，與Peggy Carter跳舞的Steve Rogers是2023版。

美國隊長與Peggy Carter的故事，相信是《復仇者聯盟4》的焦點之一。（劇照）

導演開腔回應網上猜測

可是，導演之一的Joe Russo近日在《EW》訪問首次開腔回應粉絲關於美國隊長的疑問：「如果美國隊長打算回到過去，並在那時空定居，他將會創造了另一時間線。那問題就會變成『他如何回到原來這時間線』，然後他如何將盾牌交出去呢？」說畢，導演兩人只露出了微笑，這是否代表未來Marvel電影宇宙將會探討這段神秘旅程呢？目前仍未有答案。

最後，導演Joe Russ在與《EW》訪問中投下另一個震撼消息，並證實在《復仇者聯盟4》中，「寒冬戰士」Bucky早知道了將會發生的事。雖然當時美國隊長回到過去只需5秒，但仍疑似向對方告別，而當年老的美國隊長回來後，他卻示意飛隼去找美國隊長。難道Bucky在之前已經見過2023年版的美國隊長，導演卻沒有再作回應。簡單來說，據導演所言，即是2023年的美國隊長回到過去，跟Peggy Carter結婚，並創造出新的時間線；而在在原來時間線，即過去，她仍有一位，卻從沒有向影迷解釋是誰的丈夫；而美國隊長在新的線間線結婚後，並在新的線間線變老，再回到原來線間線，並把盾牌交給飛隼，所以，一必都是另一個新版本的美國隊長故事。