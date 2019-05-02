【復仇者聯盟4】日本票房從來未爬過頭　對手上咗3星期依然係冠軍

席捲全球票房的Marvel Studio 10年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映8天，票房已經超越14億美元，成為2019年票房收入最高的電影，更成為大陸國內票房最快破30億人民幣的電影，打破《流浪地球》的紀錄，不過《復仇者聯盟4》竟然在日本站不隠第一位，連同上年第三集，更是二度輸俾《柯南》！

兩張海報非常相似，其實原來係早前在日本推出了《復仇者聯盟4：終局之戰》和《名偵探柯南紺青之拳》海報的合作宣傳。（網上圖片）

《名偵探柯南紺青之拳》4月初上映，柯南一向大受日本人歡迎，該戲一推出就已經吸引了不少粉絲入場支持，截至4月29日，《柯南》單日賣出150,354萬張飛，而《復仇者聯盟4》只賣出121,976萬張，日本一張戲飛價格為1,800日圓，即單日收益2.7億日圓票房，穩壓第二位2.1億日圓票房的《復仇者聯盟4》，穩坐冠軍的寶座。

數據顯示《柯南》力壓《復仇者聯盟4》穩坐冠軍寶座。（網上圖片）

其實在去年《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）上映時，已經輸過一次俾《名偵探柯南零的執行人》，《復仇者聯盟3》在日本票房一直未能超越《柯南》，當時更連續4週成為當地電影收入冠軍，當《柯南》上映2日累積票房高收52億日圓時，上映2週的《復仇者聯盟3》只收得累積25億日圓的票房，差距極為巨大！最終《柯南》票房收益為91.8億日圓，而《復仇者聯盟3》票房僅收益37.4億日圓，網民笑指魁隆戴埋無限手套都唔夠柯南勁啊！

有日本粉絲為了怪盜基德，睇足3、4次，大讚佢好靚仔！（網上圖片）

雖然今次《復仇者聯盟4》在日本票房中依然是場苦戰，縱未能贏過《名偵探柯南紺青之拳》，不過在票房上就較去年已經收窄範圍，上映3日《柯南》大收18億8千萬日圓，而《復仇者聯盟4》則收益14億6千萬日圓，不過《柯南》上咗3週每日依然會有10幾萬人次入場，看來《復仇者聯盟4》追數追到遙遙無期都追唔上。

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